Le tour des nouveautés des plateformes SVOD (Netflix, Prime Video) se poursuit avec celles de Disney+. Ces derniers jours ont été plutôt tristes avec beaucoup de productions TF1, dont la série à succès Clem. Certes, ça comblera peut-être certains abonnés, mais on attend en général d’autres types de contenus sur ces services de streaming vidéo. Si vous êtes fans du BTS, une téléréalité avec deux membres du groupe coréen est aussi disponible depuis la semaine dernière. Ce n’est toujours pas l’heure pour la saison 4 d’Only Murders in the Building, mais d’autres séries très appréciées font leur retour, dont une licence légendaire (pew, pew).

Tous les films et séries Disney+ du 12 au 18 août 2024

Quoi de neuf dans les sorties Disney+ de la semaine ? Si vous cherchez de nouveaux films à visionner pour le long week-end du 15 août 2024, vous allez devoir faire une croix dessus. Le line-up très pauvre des derniers jours était visiblement un signe. En effet, du 12 au 18 août, la firme aux grandes oreilles ne prévoit aucun long-métrage. Aucun classique ou exclusivité originale, rien, nada. A la place, la plateforme de SVOD regonfle son département des séries avec la saison 2 de Star Wars : Les Aventures des petits Jedi.

Ce show d’animation créé pour Disney+ et la chaîne Disney Junior revient à partir du 14 août 2024. Dans ces nouveaux épisodes, les futurs Jedi devront remplir des missions encore plus importantes, avec le soutien de Wes Vinik, le nouveau Padawan de Maître Zia, et de son fidèle astromécano R0-M1. « Tout en poursuivant leur apprentissage et en apprenant à maîtriser la Force, les jeunes Jedi voyageront sur de nouvelles planètes avec leurs amis. Ils rencontreront des adversaires comme les Ganguls, dont les troupes de pirates ne cessent de croître... ».

Disney+ offre également aux abonnés la deuxième partie de la saison 3 d’Abbott Elementary. Une sitcom, qui a extrêmement bien été accueillie, sur le système éducatif américain. On suit les équipes d’une école primaire qui font ce qu’ils peuvent avec les moyens du bord. A la fois une satire, mais aussi un regard bienveillant sur les enseignants et le personnel qui font tourner ces établissements. Enfin, il y aura également la saison 5 de Solar Opposites. Une série d’animation déjantée pour adultes par le co-créateur de Rick et Morty. C’est disponible dès maintenant sur Disney+.