Après Netflix, on enchaine comme souvent par les prochaines sorties Prime Video. La semaine dernière ne restera pas dans les annales, même s’il y a eu du beau monde. Women Talking a envoyé les abonnés au sein d’une communauté religieuses de femmes avec Rooney Mara (Millénium : Les homme qui n’aimaient pas les femmes) et Claire Foy (The Crown). Michael Keaton, qui demeure l’un des meilleurs Batman au cinéma, a également débarqué sur la plateforme de streaming vidéo avec Knox Goes Away. Un tueur à gages atteint de démence qui va tenter de se repentir en sauvant la vie de son fils dont il est séparé.

Tous les films Prime Video du 12 au 18 août 2024

Alors que Netflix mise sur un film d’espionnage avec Halle Berry et Mark Walhberg, Prime Video a fait appel au réalisateur Paul Feig pour une exclusivité : Jackpot! Une comédie d’action avec John Cena (Peacemaker, The Suicide Squad) et Awkwafina (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux).

L’actrice vue aussi dans Renfield ou encore Crazy Rich Asians joue Katie Kim, une comédienne qui veut percer dans le cinéma et déménage à Los Angeles pour vivre son rêve. Lors d’une audition, elle croit sortir un texte qu’elle avait préparé mais se retrouve avec un ticket gagnant d’une grande loterie 2.0. Mais il y a un problème : elle va avoir à ses trousses des hordes de chasseurs de jackpot qui doivent la tuer avant le coucher du soleil pour lui voler l’argent. Elle fera alors équipe avec Noel Cassidy (John Cena, un agent de protection de la loterie amateur, pour essayer de s’en sortir indemne et riche. Une exclusivité Amazon Prime Video de Paul Feig (SOS Fantômes de 2016) qui sera disponible le 15 août 2024.

On retrouvera aussi 65 : La Terre d’avant, un film de SF avec Adam Driver (House of Gucci, la dernière Trilogie Star Wars) et un gros T-Rex. Sur le papier, c’était séduisant, mais vous risquez peut-être d’être très déçus. Dark Places et Tempêtes de boulettes géantes (pour les plus petits) mériteraient davantage votre attention. Ça débarque également le 15 août prochain sur Prime Video.

15/08 Jackpot ! - la nouvelle comédie de Paul Feig (SOS Fantômes 2016) Dark Places - un film policier avec Charlize Theron, Nicholas Hoult et Chloë Grace Moretz Tempête de boulettes géantes - un film d'animation culte pour petits et grands The Night Clerk - un thriller avec Ana de Armas, Helen Hunt et Tye Sheridan 65 : La terre d’avant - de la science fiction, un gros dinosaure et Adam Driver (les derniers Star Wars)

16/08 Press Play - un film romantique SF



Toutes les séries du 12 au 18 août 2024

La semaine du 12 au 18 août 2024 sur Amazon Prime Video est très calme pour les séries. Mais le géant américain compense la faible quantité par la qualité. L’intégrale de Person of Interest sera disponible, là encore, dès ce jeudi 15 août 2024. C’est l’une des séries d’anticipation qui a fait un gros carton lors de sa diffusion, et ce n’est pas étonnant lorsque l’on connaît les personnes aux commandes. Jonathan Nolan (Westworld, la série Fallout…) est derrière ce show qui traite de la surveillance d’une population et des questions liées à la protection de la vie privée. Une fiction réaliste qui a duré cinq saisons et qui s’est arrêtée pour des raisons financières. Mais le showrunner Jonathan Nolan a prendre le temps de conclure, sans finir sur une mauvaise note. A (re)découvrir cette semaine dans les sorties Prime Video.