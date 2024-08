Depuis le mois de juin 2024, Netflix, Prime Video et Disney+ doivent partager la part du gâteau de la SVOD avec un nouvel acteur et pas des moindres. Warner Bros Discovery s’est enfin lancé dans le grand bain avec sa plateforme Max. Le groupe a laissé tomber le nom « HBO » avant le lancement officiel en Europe, mais rassurez-vous, toutes les séries cultissimes de la chaîne américaine sont bien proposées. Du 5 au 11 août 2024, le service a mis en ligne des films tels de Brooklyn Affairs d’Edward Norton ou The Town de Ben Affleck, ainsi que le dernier épisode de la saison 2 d’House of the Dragon.

Tous les films Max du 12 au 18 août 2024

Pas de baisse de régime pour les nouveaux films Max du 12 au 18 août 2024. Pour cette nouvelle semaine, la plateforme ajoute un grand classique qui va bientôt avoir une suite : Beetlejuice. L’un des meilleurs longs-métrages de Tim Burton avec le grand Michael Keaton (Batman) débarque le 14 août prochain. Qui ne connaît pas déjà cette œuvre indispensable autant à la carrière du réalisateur qu’au cinéma ? Pour les retardataires, il s’agit d’une comédie dans laquelle un couple, Barbara Maitland (Geena Davis) et Adam Maitland (Alec Baldwin) trouve la mort dans un accident de voiture. Devenus des fantômes, condamnées à rester dans leur maison, les deux tourtereaux vont entreprendre de chasser les nouveaux propriétaires de la demeure. Ils vont pouvoir compter sur leurs nouveaux pouvoirs fantomatiques, mais surtout sur l’aide du bio-exorciste Beetlejuice.

La plateforme Max va aussi agrémenter son catalogue avec l’excellent Edge of Tomorrow. Un film avec Tom Cruise et Emily Blunt qui est une version un peu plus musclée d’Un Jour sans fin, mais qui adapte également le concept du die & retry si cher à certains jeux vidéo. Un commandant, qui n’a jamais combattu, est envoyé au front pour vaincre des extraterrestres. Le hic, c’est qu’il meurt très rapidement, mais réapparaît en raison de la boucle temporelle dans laquelle il est coincé. A voir le même jour que Beetlejuice. Enfin, Max va ramener les deux premiers films La Momie dans les sorties de la semaine 33.

14/ 08 Beetlejuice - le film culte de Tim Burton, qui aura bientôt le droit à une suite Edge of Tomorrow - film de science fiction impressionnant avec Tom Cruise et Emily Blunt

15/08 La Momie - la comédie d'action culte aussi avec Brendan Fraser et Rachel Weisz Le retour de la Momie - la suite du film juste au dessus, avec les même acteurs



Tous les séries du 12 au 18 août 2024

Les séries Max du 12 au 18 août 2024 devraient plaire aux fans d’Industry. Une production HBO qui est de retour avec une troisième saison et une nouvelle tête au casting, Kit Harrington. Alias Jon « you know nothing » Snow de Game of Thrones. Cette série, portée notamment par l’actrice Myha’la Herrold (Le monde après nous), s’intéresse à de jeunes professionnels de la finance.

Un show qui emprunte à Euphoria, Succession ou encore Skins. Dans cette nouvelle saison, Harper (Myha’la Herrold) va essayer de retrouver le frisson que lui procure ce monde de la finance en s’alliant à Petra Koenig (Sarah Golberg). La gestionnaire de portefeuille de la société FutureDawn. C’est disponible dès maintenant sur Max. Les abonnés pourront également visionner Rick et Morty ainsi que les deux saisons de Tell me Everything.