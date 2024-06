Si Netflix s'est d'abord fait une réputation avec son catalogue de séries live-action et autres films, la plateforme de SVOD est aussi devenue incontournable en matière de programmes jeunesse. Entre dessins anime originaux et anime, elle n'a rien à envier aux concurrents qui s'en sont fait une spécialité. On y retrouve donc une sélection de productions exclusives, ainsi que des titres-phares du moment ou des licences cultes. Et la prochaine grosse nouveauté en matière d'anime devrait faire frémir l'enfant des années 90 qui sommeille en vous !

La conclusion d'un anime culte s'invite sur Netflix

TUDUM ! Netflix vous donne rendez-vous le 22 août prochain pour une bataille aussi épique que pailletée. Après Eternal, c'est au tour du film Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos de nous en mettre plein les yeux. Alors préparez votre meilleure tenue de Sailor Guardian, car la conclusion de l'arc “Stars” promet un grand moment pour les amateurs de magical girls.

Dans ce film conclusif, Sailor Moon, s'apprête à affronter sa plus grande adversaire : Sailor Galaxia. Alors qu'Usagi Tsukino et ses camarades s'apprêtaient à prendre des chemins différents, la menace portée par la cheffe de Shadow Galactica met en péril le destin de toutes les Sailor Guardians et des Sailor Crystals. Nos héroïnes vont devoir mener la plus grande bataille de leur histoire.

Le film, d'une durée de 2h40, adapte donc l'arc final du manga de Naoko Takeuchi. Très populaire dans les années 1990, il a eu droit a une adaptation animée tout aussi culte chez nous. Dès lors, les fans de l'époque vous pouvoir redécouvrir leurs héroïnes d'enfance. Vous pouvez d'ores-et-déjà activer la notification sur Netflix pour être averti dès que Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos sera disponible.