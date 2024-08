En ce jour férié, Netflix frappe très fort avec de grosses sorties. On note notamment une série totalement légendaire et une suite très attendue. Que du bon !

Aujourd'hui, Netflix enrichit son catalogue avec trois ajouts majeurs qui couvrent une variété de genres, s'adressant à des publics aux goûts divers. On y trouve notamment une série monumentale dans son intégralité et la suite d'une autre série attendue par des millions de spectateurs à travers le monde. Bref, du très lourd pour ce 15 août 2024.

Cette grosse revient enfin pour sa saison 4 sur Netflix

La série Emily in Paris revient avec la première partie de sa quatrième saison, poursuivant les aventures glamour et tumultueuses d'Emily Cooper, une jeune Américaine expatriée à Paris. Cette nouvelle saison reprend là où la précédente s'était arrêtée, avec Emily naviguant entre sa carrière dans le marketing, ses amitiés complexes, et ses relations amoureuses parfois chaotiques.

Dans cette première partie, les fans peuvent s'attendre à plus de rebondissements dans la vie professionnelle et personnelle d'Emily. Avec de nouveaux défis dans sa carrière et des dynamiques relationnelles qui continuent d'évoluer. La série reste fidèle à son esthétique colorée et à son portrait idéalisé de Paris, tout en explorant des thèmes plus profonds liés à l'identité, aux choix de vie, et aux sacrifices personnels. Avec des personnages secondaires qui prennent de l'ampleur et des intrigues qui se complexifient, cette première moitié de saison promet de garder les téléspectateurs accrochés. En attendant la deuxième partie.

Un monument sur Netflix

Netflix accueille aujourd'hui l'intégrale de la série culte LOST : Les Disparus, une des œuvres les plus influentes et discutées de la télévision moderne. Diffusée initialement entre 2004 et 2010, cette série a marqué les esprits par son mélange unique de mystère, de science-fiction et de drame humain.

LOST raconte l'histoire des survivants du vol 815 d'Oceanic Airlines. Qui s'écrase sur une île mystérieuse dans le Pacifique Sud. À mesure que les personnages tentent de survivre et de s'échapper de l'île, ils découvrent que celle-ci cache de nombreux secrets. Menant à des intrigues complexes et souvent déroutantes.

La série est connue pour son exploration profonde des personnages à travers des flashbacks, des flashforwards, et des flashsideways. Créant un récit non linéaire qui a captivé un large public. L'intégrale disponible sur Netflix permet aux nouveaux spectateurs de découvrir cette série emblématique, tandis que les fans de longue date peuvent revivre les mystères et les révélations qui ont fait la renommée de LOST.

Toutes les sorties du 15 aout 2024

Emily in Paris - Saison 4 Partie 1

LOST : Les Disparus - L'Intégrale de la Série

Kengan Ashura - Saison 2 Partie 2

De l'anime

L'anime Kengan Ashura revient sur Netflix avec la deuxième partie de sa saison 2, poursuivant l’histoire de Tokita Ohma. Un combattant redoutable engagé dans des tournois de combats clandestins où se jouent des enjeux colossaux pour les entreprises qui les financent.

Adapté d’un manga populaire, Kengan Ashura est centré sur des combats brutaux et spectaculaires. Où les personnages s'affrontent dans des combats à mains nues pour le contrôle d'entreprises et de fortunes. L'anime est reconnu pour ses scènes de combat intenses et son animation fluide. Qui mettent en avant la puissance physique et les compétences martiales des combattants.

Source : Netflix