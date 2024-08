Même si Prime Video a envoyé la quasi totalité de ses nouveaux films, comme d'habitude, la plateforme d'Amazon en a encore sous le pied jusqu'à la fin du mois et pas qu'un peu. Dès le 29 août prochain, les abonnés vont être en mesure de se replonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. L'une des séries les plus chères de l'histoire, avec un budget avoisinant les 500 millions de dollars, qui n'a visiblement pas revu ses ambitions à la baisse. Voici tous les ajouts inédits du service SVOD après ceux de Netflix.

Tous les films Prime Video du 19 au 25 août 2024

Après la nouvelle comédie Jackpot de Paul Feig (SOS Fantômes 2016), Dark Places, ou encore 65 : La terre d'avant, Prime Video freine la cadence pour ses nouvelles sorties de la semaine. En effet, le catalogue des films ne sera pas tellement bousculé puisqu'il n'y a qu'un prétendant, mais quel prétendant ! L'illustre Keanu Reeves est de retour avec John Wick : Chapitre 4. Malgré tout ce qu'il a déjà vécu, il est toujours vivant et prêt à casser des bouches, en particulier celles de sbires de la Grande Table.

« John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis » (synopsis officiel). John Wick 4 est donc le seul nouveau film Prime Video du 19 au 25 août 2024. Et d'après l'ami Camille, ça vaut le détour. « Sublime de bout en bout, ses faiblesses scénaristiques passent vite à la trappe tant l'action est parfaitement chorégraphiée et exécutée ». Si vous aimez la castagne, ne passez pas à côté !

22/08 John Wick : Chapitre 4 - Keanu Reeves met Paris a feu et à sang, et on en redemande



Toutes les séries du 19 au 25 août 2024

C'est tout aussi pauvre, voire plus, du côté des nouvelles séries Prime Video du 19 au 25 août 2024. Là encore, ne comptez pas avoir un large choix de shows télévisés étant donné qu'il n'y a que la saison 2 d'Angry Birds Mistery Island. Dans la première saison, les oisillons Mia, Rosie et Buddy, accompagnés du porcelet Hamilton, se retrouve sans le vouloir sur une île totalement inconnue. Pour quitter l'endroit, ils vont devoir l'explorer, enquêter, tout en faisant la connaissance d'autres créatures. Un programme fait assurément pour les enfants. Ce sera disponible le 20 août 2024 sur Amazon Prime Video.