L'été va être marqué par de belles sorties en matière de SVOD. On a déjà pu avoir un aperçu de ce que nous réservent HBO Max, Prime Video ou encore Disney+. N'oublions pas non plus Netflix qui nous sert aujourd'hui le final d'une série que beaucoup adorent. La dernière saison vient en effet de commencer sa diffusion, préparez-vous au spectacle !

La fin du rêve pour cette série Netflix adorée

Les adaptations sont un bon moyen de capitaliser sur un public déjà conquis pour en conquérir un encore plus grand en partant avec un matériau près-établi. Les plateformes de SVOD l'ont bien compris, preuve encore cette semaine avec l'annonce d'une nouvelle série Apple TV+. Mais Netflix n'est pas en reste, puisant dans un large vivier d'œuvres littéraires. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Malgré l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, la série Sandman, adaptation du comic book de Neil Gaiman, emprunte la dernière ligne droite avant son dénouement.

Quand la série a débuté, personne ne pensait que Sandman s'évaporerait aussi vite. Le public avait salué sa fidélité à l'œuvre de Gaiman mais aussi son imagination visuelle, en faisant un des titres les plus intéressants de Netflix ces dernières années. Pour autant, l'annonce de l'arrêt après une deuxième et ultime saison a été un choc pour beaucoup. Les équipes n'ont pas souhaité étirer la narration, se concentrant uniquement sur l'histoire de Rêve, incarné à l'écran par Tom Sturridge.

La fin de Sandman est donc arrivé. La saison 2 débarque en deux temps sur Netflix. Vous pouvez déjà retrouver les 6 épisodes de la première partie dès aujourd'hui, jeudi 3 juillet 2025. La seconde partie paraîtra sous peu, le 24 juillet prochain.

De quoi parle la saison 2 de Sandman ?

Étant donné que la saison 2 marque la fin de la série Sandman sur Netflix, les créateurs ont décidé de voir grand. C'est pourquoi elle se concentre sur l'arc Season of Mists du comic book. Il s'agit là d'un des point d'orgue de l'œuvre originale.

Ainsi, vous assisterez au déclenchement de la guerre entre les dieux à la suite de la remise des clefs de l'Enfer à Morphée par Lucifer. Une nouvelle figure mythologique entrera d'ailleurs en scène, promettant du grand spectacle. Netflix pourrait bien marquer les esprits une fois de plus avec la saison 2 de Sandman.