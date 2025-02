On ne compte plus le nombre d'annulations anticipées de séries chez Netflix, même quand ces dernières ont pourtant rencontré leur public. 1899, Shadow and Bone, That 90's Show, Les Frères Sun, Everything Now, Ragnarok ou encore KAOS avec Jeff Goldblum n'auront pas eu la chance d'aller plus loin. En 2024, Dead Boy Detectives a aussi été débranchée à la hâte par la plateforme de streaming vidéo. Pour rappel, il s'agissait d'un spin-off de la série Sandman, qui adapte les comics de Neil Gaiman sorti entre 1989 et 1996.

Un grain de sable met fin à cette série Netflix

L'année dernière, la firme au N rouge a donc annoncé la fin de Dead Boy Detectives après seulement une saison, en confirmant en parallèle le retour de Sandman avec une saison 2. À l'heure actuelle, on sait que ce sera l'une des nouveautés Netflix 2025 sans plus de précision. « Notre série se concentre sur l'histoire de Rêve. Toutes nos décisions narratives de la saison 2 ont été prises pour suivre l'histoire de Rêve dans Sandman. Maintenant qu'on sait qui est Rêve et dans quel monde il existe, on peut aller plus loin, et c'est ce que fait la saison 2 » a déclaré la production dans un aperçu des coulisses publié sur la chaîne YouTube Netflix.

Dans cette saison 2 de Sandman, le casting sera plus conséquent que précédemment puisque l'intégralité des membres de la famille appelée Les Infinis seront présents. En termes d'ajouts, les lecteurs des comics peuvent s'attendre à Destin (Adrian Lester), Délire (Esme Creed-Miles) et Destruction (Barry Sloane). Au-delà de ces nouvelles têtes, l'équipe a également promis que des nouveaux mondes et d'autres périodes historiques seront explorés dans les prochains épisodes. Vous avez hâte de ce retour sur Netflix ? Il va falloir savourer chaque seconde car cette série adorée, qui a battu des records plus d'une centaine de millions d'heures visionnées à sa sortie, a été annulée.

C'est déjà fini pour Sandman, il n'y aura pas de saison 3

Malgré les retours positifs, c'est le clap de fin pour Sandman qui n'aura pas de saison 3. « La série Sandman s'est toujours concentrée exclusivement sur l'histoire de Rêve. Et en 2022, lorsque nous avons examiné le matériel utilisable restant de Rêve dans les comics, nous savions que nous n'avions assez d'histoire que pour une saison supplémentaire. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Netflix d'avoir réuni toute l'équipe et de nous avoir donné le temps et les ressources nécessaires pour réaliser une adaptation fidèle qui, nous l'espérons, surprendra et ravira les fidèles lecteurs de la bande dessinée ainsi que les fans de notre série » a commenté Allan Heinberg, le showrunner de Sandman, auprès de Variety.

Les fans ne sont guère contents de cette décision et enragent même, d'autant que Netflix ait coutumier du fait. « La chose préférée de Netflix : l'annulation des séries »; « Le classique de N et ses séries à deux saisons »; « C'est N rien de nouveau, toujours de bonnes séries annulées »; « Après l'annulation de Sandman... Qu'est-ce qu'il reste de fantastique sur Netflix ? The Witcher... et c'est tout. La fantasy est morte »; « N'annulez pas, confiez-la à quelqu'un d'autre » peut-on lire en commentaires.

Dans les réponses, certains ne croient pas non plus à l'explication d'Allan Heinberg, et suggèrent que Netflix pourrait avoir couper court en raison d'une affaire très grave qui implique le créateur original. Neil Gaiman, l'auteur des comics, est en en effet accusé de viol et d'agressions sexuelles par huit femmes. D'ailleurs, Good Omens, une autre oeuvre de Gaiman, qui a été adaptée par Prime Video, va également se terminer précipitamment avec une saison 3 d'un épisode unique de 90 minutes.

