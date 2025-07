Avec juillet qui débute, les plateformes de SVOD ont une à une présenté leur programme pour le mois. Ainsi, nous devrions être bien occupés entre Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Mais d'autres en profitent aussi pour faire de grandes annonces sans souci de calendrier. Par exemple, Apple TV+ vient d'annoncer la production d'une nouvelle série tirée d'un gros carton et avec une vraie vedette à l'affiche.

Une nouvelle série Apple TV+ déjà prometteuse

On le voit encore avec les nouveautés de juillet dans son catalogue, la spécialité d'Apple TV+, ce sont les séries ! La plateforme ne regorge pas autant de programmes que certains de ses concurrents. Pour autant, elle collectionne les titres de belles réputations. Ted Lasso, Severance, Silo, Foundation... Les noms se cumulent de plus en plus et un autre pourrait prochainement briller lui aussi à leur côté, celui d'I'm Glad My Mom Died.

C'est la nouvelle série annoncée par Apple TV+. I'm Glad My Mom Died sera l'adaptation du best-seller des mémoires de l'actrice et humoriste Jennette McCurdy, l'une des vedettes de la série jeunesse iCarly, aujourd'hui âgée de 33 ans. Compte tenu du succès du livre à sa sortie — tout bonnement en rupture en moins de 24 heures sur Amazon et en librairie —, la plateforme y a vu un beau potentiel et compte bien mettre les moyens pour que la série marche elle aussi.

À ce titre, nous retrouvons une actrice adorée du grand public à l'affiche d'I'm Glad My Mom Died. Apple TV+ a choisi nulle autre que Jennifer Aniston, que les habitués de la plateforme connaissent déjà bien grâce à son rôle de premier plan dans The Morning Show. De l'autre côté de la caméra, Jenette McCurdy elle-même sera sur le pont en tant que showrunneuse, au même titre qu'Ari Katcher (Ramy).

De quoi parlera la série I'm Glad My Mom Died ?

Apple TV+ prévoit 10 épisodes pour la série I'm Glad My Mom Died. Celle-ci reviendra sur l'histoire de Jennette McCurdy et notamment comment elle a géré sa vie en tant que jeune actrice sous la pression d'une mère abusive, décédée en 2013. Bien que tournée avec beaucoup d'humour, elle traitera de sujets difficiles, l'artiste ayant très tôt connu des problèmes d'anorexie et de boulimie par exemple. Le pitch donne déjà un avant-goût prometteur :

Cette série raconte de manière déchirante et hilarante les difficultés rencontrées par Jennette McCurdy, ancienne enfant actrice, face à sa mère dominatrice et autoritaire (Aniston). La comédie dramatique sera centrée sur la relation de dépendance entre une actrice de 18 ans qui joue dans une série pour enfants à succès et sa mère narcissique qui se complaît dans son identité de "mère de starlette". Pitch d'Apple TV+.