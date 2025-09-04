Pour tenir le rythme face aux concurrents comme Prime Video, HBO Max et consorts, le mois de septembre commence fort sur Netflix. De grosses licences font leur retour sur la plateforme, notamment du côté des séries. Ainsi, une nouvelle salve d'épisodes rejoint la plateforme de SVOD pour vous proposer la suite d'une aventure se déroulant dans un des mondes les plus connus du médium vidéoludique.

Attrapez tous les nouveaux épisodes sur Netflix

Comme d'autres sociétés avant elle, la plateforme de SVOD Netflix a largement investi dans les licences à succès pour enrichir son catalogue. One Piece, La Famille Addams, Les Chroniques des Bridgerton... elle enchaîne les acquisitions de poids dans tous les secteurs et s'assure leur pérennité sur son service en produisant ses propres adaptations. C'est également le cas pour la série qui revient ce jeudi 4 septembre !

Aujourd'hui, Netflix vous propose de prolonger un peu plus les vacances avec la suite de La Réceptionniste Pokemon. Haru vous invite pour la suivre au fil de ces nouveaux épisodes en stop-motion pour suivre ses péripéties à l'hôtel. Toujours bien accompagnée par ses monstres de poche, de nouvelles rencontres l'attendent aussi pour la suite de ce séjour rocambolesque. Une vieille connaissance va même refaire surface, rebattant les cartes dans le cœur de la jeune femme.

La suite de La Réceptionniste Pokemon est toujours réalisée par les équipes de Dwarf Studios, avant tout connu pour ses publicités au style unique, à l'instar de celle des Kiwi Zespri diffusée en France. On retrouve ainsi sa pâte iconique qui sait donner vie aux monstres créés par Game Freak d'une façon originale. Entre humour, douceur et émotions, la série fait un retour bienvenu sur Netflix en cette période de rentrée. Les nouveaux épisodes sont disponibles dès à présent sur la plateforme, ils n'attendent que vous.