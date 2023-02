En plus d'apprendre enfin des nouvelles pour Pokemon Ecarlate et Violet, le Pokemon Day fut une bonne opportunité de faire le plein d'informations sur la licence de manière générale, et pas seulement au niveau du jeu vidéo. C'est ainsi que la plateforme de streaming Netflix a fait la présentation de La réceptionniste Pokemon dont vous pouvez admirer la toute première bande annonce ci-dessous.

La réceptionniste Pokémon, c'est quoi ?

The Pokemon Company et Netflix sont donc main dans la main pour un projet assez particulier comme vous pouvez le voir. Car il s'agit d'une série animée en stop motion. Elle est développée par les Japonais de dwarf studios, spécialistes en la matière. Elle permettra de découvrir l'histoire de Haru, réceptionniste à l'Hôtel Pokemon aux côtes de son Psykokwak, créature culte visible dans les premières secondes du trailer.

Du stop motion pour Pokemon

Wallace et Gromit est un l'un des plus fiers représentants de l'art du stop motion.

Minyoung Kim, vice-présidente en charge des contenus Netflix en Asie déclare :

Netflix a hâte de régaler les fans au Japon et aux quatre coins de la planète avec "La réceptionniste Pokémon", une expérience de narration visuelle inédite portée par une animation novatrice en stop-motion. Développée en collaboration avec The Pokémon Company, l'histoire se déroule dans l'univers des Pokemon. Nous sommes ravis de révéler cette nouvelle série à l'occasion de la Journée Communauté Pokemon qui fête cette franchise à succès et d'offrir aux fans un nouveau programme dont ils pourront bientôt se réjouir. »

Pour mémoire, le stop Motion est une technique d'animation utilisée avec des objets réels, dotés de volume. C'est par exemple ce qui est utilisé pour L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Wallace et Gromit. C'est la première fois que la saga japonaise utilisera cette méthode de rendu artistique pour l'une de ses œuvres. Reste donc à voir le résultat final.