L'une des plus belles sorties Netflix de la semaine du 25 au 31 décembre 2023 est là ! Et elle compte bien émouvoir toute une génération et surprendre les fans d'une franchise emblématique.

Netflix déroule ses nouveautés de la semaine 52 avec la sortie ces dernières heures de Thank You, I'm Sorry. Une comédie suédoise qui dépeint la vie d'une future maman qui va se retrouver seule, Sara, et qui va recevoir l'aide inopinée de sa grande sœur qu'elle n'avait pas vue depuis un bail. Une frangine qui n'est pas vraiment un modèle de stabilité. Hell Camp : Le cauchemar des colos de redressement nous embarque dans le calvaire vécu par des ados américains, jugés ingérables, lors d'un séjour brutal dans un camp de redressement. Et pour ce jeudi 28 décembre 2023, il y a un bel ajout supplémentaire.

Une nouvelle série Netflix pleine de mignonnerie disponible

Après la dureté du documentaire Hell Camp, basée sur une histoire bien réelle, Netflix va adoucir l'ambiance et jouer la carte de la positivité avec la nouveauté du jour. La série animée La réceptionniste Pokemon a rejoint le catalogue à 9h01 ce matin. Un programme annoncé en février dernier et qui était très prometteur dès le premier teaser. Dans cette courte bande-annonce, on voyait un Psykokwak en train de marcher sur une plage de sable blanc. Les Pokemon en vacances ? C'est tout comme.

L'histoire de cette série Netflix originale raconte les premiers jours d'Haru, la nouvelle réceptionniste de l'Hôtel Pokémon. Un lieu paisible où les créatures peuvent venir se reposer, s'amuser mais surtout se faire dorloter comme des clients normaux. « Voici l'histoire de Haru, la nouvelle réceptionniste d'un hôtel pour Pokémon situé sur une île ensoleillée. Alors qu'elle tente, avec ses collègues, de répondre aux attentes des différents Pokémon qui séjournent dans l'établissement, Haru va progressivement à la rencontre d'elle-même ». Une hôtesse incarnée par l'actrice japonaise Rena Nōnen connu aussi sous le nom de Non.

Au casting du show télévisé, on a quelques-uns des Pokemon les plus célèbres à l'image de Psykokwak, Bulbizarre, Evoli, Dracaufeu ou encore l'unique Pikachu. Le générique « Have a good time here » est quant à lui signé par la chanteuse Mariya Takeuchi qui est une star au Japon. Mais cette production Netflix a-t-elle réellement quelque chose de particulier ? Oui, son animation en stop-motion. Une technique qui consiste à prendre des photos successives d'objets et à les assembler pour créer un film ou une série. Et le résultat a l'air juste sublime.

Rebel Moon fait toujours un flop au niveau des critiques

En attendant toutes les nouveautés Netflix de 2024, un film événement a agité les sorties de décembre 2023. Il s'agit de Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu, le dernier long-métrage de Zack Snyder (Watchmen, Man of Steel). Et comme on pouvait le prévoir, ça divise clairement mais de manière encore plus brutale que ses précédents travaux. Malgré toute l'ambition du projet, Snyder s'est vraisemblablement raté de bout en bout. Les critiques (très) négatives fusent et au moment de publier cet article, Rebel Moon récolte un très faible 25% sur Rotten Tomatoes. L'un des pires scores jamais obtenus après Sucker Punch. Les avis des spectateurs (plus de 5 000) sont plus indulgents avec un 63%, alors qu'il était à 73% il y a encore quelques jours.