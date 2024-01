En quelques années, les prix des plateformes de streaming vidéo comme Netflix et Disney+ ont flambé. Ça s'explique par le simple fait que ces services sont loin d'être un modèle de rentabilité. Au bout d'un moment, il faut donc faire payer encore plus les abonnés. C'est ce qu'on fait les sociétés leaders de ce marché en augmentant leurs tarifs, et en ajoutant des formules avec publicités. C'est la tendance actuelle et ne s'est pas près de changer. Pour contrer cela, une fois de temps en temps, on peut dénicher une promo très intéressante et complète. Si vous n'avez pas craqué, il ne vous reste plus beaucoup de temps...

Les grandes plateformes de SVOD (Netflix, Disney+...) à prix cassé

Pour compenser les différentes augmentations des prix Netflix et Disney+, l'offre RAT+ de Canal Plus est de retour jusqu'au 23 janvier 2024. C'est un pack ultra complet avec les services SVOD majeurs du marché, ainsi qu'une série de chaînes Canal+. Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+ et OCS sont ainsi disponibles, mais pas Prime Video. En complément, la promo « Rat+ is back again » permet un accès à des magazines français et internationaux ou livres audio.

Une très belle offre... mais limitée ! En effet, il y a deux prérequis pour pouvoir y souscrire. Premièrement, il faut être obligatoirement âgé de moins de 26 ans. Deuxièmement, il est impossible d'en profiter si vous avez un abonnement Canal actuellement. « Offre réservée aux personnes âgées de 18 à 25 ans non abonnées à une offre CANAL+ avec abonnement mensuel ».

En revanche, aucune limitation au niveau l'usage que vous en faites. L'offre Rat+ is back again peut être utilisée sur PC, mobiles, consoles, smart TV et boitiers connectés (Apple TV, Android TV, Fire TV). À la maison comme en dehors de chez soi. L'accès aux programmes est permis sur deux écrans simultanés, et suivant la plateforme, vous pourrez regarder vos films et séries en 4K UHD. Cette offre Rat+ is back again reste au même tarif que précédemment, soit 19,49 euros par mois sans engagement.

Prix, et contenus de l'offre Canal+ Rat+ is back again

Netflix qui comprend En Plein Vol, Double Piège, Les Frères Sun, Sonic Prime saison 3, Griselda, Masters of the Univers: Revolution dans les sorties de janvier 2024

qui comprend En Plein Vol, Double Piège, Les Frères Sun, Sonic Prime saison 3, Griselda, Masters of the Univers: Revolution dans les sorties de janvier 2024 Disney+ qui a ajouté Marvel Echo, American Horror Stories saison 3 partie 1, American Dad - saison 19 partie 2 et plus dans les nouveautés de janvier 2024

qui a ajouté Marvel Echo, American Horror Stories saison 3 partie 1, American Dad - saison 19 partie 2 et plus dans les nouveautés de janvier 2024 Paramount+ pour regarder Pulp Fiction, Will Hunting, Gladiator, Dexter, Battlestar Galactica, Top Gun Maverick, Le Parrain, Minority Report, The Big Lebowski, Les trois frères, Les Dents de la mer, Las Vegas Parano...

pour regarder Pulp Fiction, Will Hunting, Gladiator, Dexter, Battlestar Galactica, Top Gun Maverick, Le Parrain, Minority Report, The Big Lebowski, Les trois frères, Les Dents de la mer, Las Vegas Parano... Apple TV+ avec The Morning Show, Monarch Legacy of Monsters, Silo, Severance, For All Mankind...

avec The Morning Show, Monarch Legacy of Monsters, Silo, Severance, For All Mankind... Insomnia : l'endroit pour les fans d'horreur / fantastique avec Ring, Carrie, Dark Water, Slumber Party Massacre, Audition...

: l'endroit pour les fans d'horreur / fantastique avec Ring, Carrie, Dark Water, Slumber Party Massacre, Audition... OCS pour voir Westworld et Succession, Moi, Tonya, Everything Everywhere All at Once, Drunk, L'Impasse, Inception, Il était une fois en Amérique...

pour voir Westworld et Succession, Moi, Tonya, Everything Everywhere All at Once, Drunk, L'Impasse, Inception, Il était une fois en Amérique... Canal+ Cinéma(s) : encore des longs-métrages avec John Wick 4, Fast and Furious 10, Tar, Super Mario Bros le film...

: encore des longs-métrages avec John Wick 4, Fast and Furious 10, Tar, Super Mario Bros le film... Canal+ Box Office : les blockbusters récents avec Black Panther Wakanda Forever, Babylon, The Fabelmans, Miraculous le film

: les blockbusters récents avec Black Panther Wakanda Forever, Babylon, The Fabelmans, Miraculous le film Grand Écran avec Une nuit en enfer, Et au milieu coule une rivière, Légendes d'Automne, Django Unchained, Kill Bill 1 & 2...

avec Une nuit en enfer, Et au milieu coule une rivière, Légendes d'Automne, Django Unchained, Kill Bill 1 & 2... Canal+ avec Indiana Jones 5, Mission Impossible 7, Spider-Man Across the Spider-Verse, Fargo, Snowfall…

avec Indiana Jones 5, Mission Impossible 7, Spider-Man Across the Spider-Verse, Fargo, Snowfall… Canal+ Series : afin de visionner des séries françaises et US (24+) comme Love & Death, Fellow Travelers...

: afin de visionner des séries françaises et US (24+) comme Love & Death, Fellow Travelers... Docs : des documentaires en tous genres dont Spider-Man : La révolution du Spider-Verse, Sans Issue, 2080 nos futurs...

: des documentaires en tous genres dont Spider-Man : La révolution du Spider-Verse, Sans Issue, 2080 nos futurs... Canal+ Sport 360 avec la Ligue 1 Uber Eats de football ou la Saudi Pro League, le WRC...

avec la Ligue 1 Uber Eats de football ou la Saudi Pro League, le WRC... Kids avec Meteoheroes, Kididoc, Trotro, Les Tuques, Tutti...

avec Meteoheroes, Kididoc, Trotro, Les Tuques, Tutti... La TNT en direct et en replay

Détails des services de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Apple TV+...)

L'offre Rat+ is back again contient également la plateforme Cafeyn. Un service pour consulter à votre guise plus de 1 300 titres de presse de l'hexagone ou étrangers. Et avec Lizzie, vous pourrez vous détendre en écoutant 200 livres audio. Si vous êtes à cheval sur la qualité visuelle de vos films et séries, attention ! Les abonnements compris ne sont pas les plus chers. De ce fait, vous pouvez déjà faire une croix sur la 4K pour Netflix et Disney+. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit des formules « Standard » affichée respectivement à 13,49€ et 8,99€ en temps normal.

Netflix Standard : résolution 1080p, accès sur TV, PC, smartphones et tablettes, téléchargements de films et séries autorisés, deux écrans

Disney+ Standard : résolution 1080p, téléchargements de programmes possibles, deux écrans

Pour les autres plateformes de SVOD comme Paramount+, OCS ou Apple TV+, c'est différent. Des films et séries seront affichés en 4K s'ils sont disponibles dans ce format.

Et si on est déjà abonné ?