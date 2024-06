C’est l’été et les différentes plateformes SVOD ont déjà fait le plein de nouvelles sorties pour le mois de juillet. Que ce soit Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore le petit nouveau, Max, il va y avoir de quoi faire. D’ailleurs, la firme au N rouge prépare le grand retour de plusieurs de ses meilleures séries comme Elite ou encore Cobra Kai et Sweet Home. Vous allez avoir le choix.

L'une des meilleures séries Netflix du moment s'arrête bientôt

Et c’est d’ailleurs de Sweet Home qu’il est question ici. La série fantastique coréenne prépare l’arrivée de sa saison 3 et ce sera par ailleurs la dernière, malheureusement pour les fans. Prévue pour le 19 juillet prochain, la saison 3 de Sweet Home devrait mettre les petits plats dans les grands pour mettre un terme à ses intrigues et offrir une fin digne de ce nom.

Si Sweet Home est considérée comme l’une des meilleures séries du moment sur Netflix, elle a tout de même divisé. On est passé d’un huis clos gore à un festival de tripailles post-apocalyptique très rapidement et la saison 2 n’a pas fait l’unanimité. Beaucoup de choses restent en suspens pour cette nouvelle saison, notamment en ce qui concerne les nouvelles mutations et l’état de notre héros. On évitera de parler de spoilers ici, mais celles et ceux qui ont pu voir les saisons précédentes savent que tout devrait se jouer dans les prochains épisodes. D’ailleurs, la bande-annonce juste ci-dessous ne laisse que peu de place au doute.

Au casting, on retrouvera bien entendu Song Kang, toujours au centre des événements, tandis que derrière la caméra, ce sont les mêmes réalisateurs que les deux premières saisons qui se passent la main : Jang Young-woo, Lee Eung-bok et Park Hyun-sook. Sweet Home saison 3, ça arrive dès le 19 juillet sur Netflix.