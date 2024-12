L'agenda des nouveautés Netflix de décembre 2024 n'est pas complet et du très lourd arrive prochainement. En disant cela, on a surtout deux sorties en tête dans la catégorie films et séries. En effet, la plateforme au N rouge risque de faire exploser son compteur de vues avec l'ajout d'Oppenheimer, la pépite de Christopher Nolan, et avec la saison de Squid Game. La série coréenne la plus populaire du service devant Mercredi, Stranger Things et tout le reste. Comme souvent, on prend de l'avance et voici les premières sorties de janvier 2025 avec de gros films et de grosses séries.

Les sorties films Netflix confirmées de janvier 2025

C'est avec de l'avance qu'on fait le point sur les sorties Netflix de janvier 2025. Si vous êtes fans des films d'animation et en particulier de la licence Wallace et Gromit, cochez la date du 3 janvier dans votre agenda. Cela correspond à la diffusion du nouveau long-métrage en pâte à modeler intitulé « La Palme de la Vengeance ». Après Annie et L'Enfer du Dimanche, Cameron Diaz retrouvera Jamie Foxx pour le film Back In Action.

Les premiers ajouts Netflix de janvier 2025 feront également appel à Guillaume Canet pour Ad Vitam. Un thriller de Rodolphe Lauga qui promet aussi des scènes mouvementées. « Après avoir échappé à une tentative de meurtre, Franck Lazarev doit retrouver sa femme Léo, kidnappée par un mystérieux groupe d'hommes armés. Il est rattrapé par son passé d'ancien membre du GIGN et plongé dans une affaire d'État qui le dépasse ».

3/01 Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance - film d'animation

10/01 Ad Vitam

17/01 Back in Action

31/01 Les Deux Hémisphères de Lucca



Les sorties séries confirmées de janvier 2025

Quoi de neuf dans les séries Netflix de janvier 2025 ? On l'a appris en milieu de semaine, mais l'une des plus grosses entrées au catalogue sera la saison 2 de Castlevania Nocturne. De nouveaux épisodes qui devraient encore s'inspirer de certains jeux de Konami, tout en offrant une perspective inédite et un développement des arcs des différents personnages. « Alucard, Richter Belmont et son gang de chasseurs de vampires se lancent dans une course contre la montre pour sauver le monde ».

Pete Berg (Hancok, Deepwater) a mis en boîte pour Netflix la mini-série À l'Aube de l'Amérique, avec l'aide du scénariste de The Revenant. Un show télévisé en six épisodes, avec Taylor Kitsch (Friday Night Lights) et Betty Gilpin (The Hunt), qui se déroule en 1857. « Fuyant leur passé, une mère et son fills font de nouvelles rencontres et affrontent les étendues hostiles du Far West américain, où règent liberté et cruauté ». Il y aura également la saison 2 de la très populaire franchise Spy Family et du catch avec divers programmes WWE.

1/01 Tu me manques - mini-série Spy Family - saison 2 - série d'animation Departure - toutes les saisons

3/01 Selling the City - saison - téléréalité

4/01 WWE Smackdown - épisodes hebdomadaires - Sport

7/01 Jerry Springer : silence, moteur, altercations - mini-série documentaire WWE RAW - épisodes hebdomadaires - Sport

8/01 Power - toutes les saisons

9/01 Asura Moi, Ilary - série documentaire sur Ilary Blasi À l'aube de l'Amérique

11/01 Sakamoto days - saison 1 - série d'animation

12/01 Baban Baban Ban Vampire - série d'animation

15/01 Désordre public

16/01 XO, Kitty - saison 2

16/01 Castlevania: Nocturne - saison 2 - série d'animation

17/01 Young, Famous & African - saison 3 - téléréalité

23/01 The Night Agent - saison 2

30/01 Mo - saison 2

31/01 La petite fille sous la neige - saison 2 Knokke off : jeunesse dorée - saison 2



Source : Netflix.