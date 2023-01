La rumeur d'un comeback de Buffy contre les vampires ne date pas d'hier. Mais cette fois, l'actrice principale du show de Joss Whedon (Avengers, Serenity) donne un avis franc sur la question.

Un reboot de Buffy contre les vampires ? Jamais de la vie

Les samedis soirs dans les années 90 avaient quand même une autre allure qu'aujourd'hui grâce à une copie d'un format américain : la « Trilogie du samedi » et les « Samedis fantastiques » de M6. Un rendez-vous hebdomadaire incontournable au cours duquel des séries telles qu'X-Files, Les Contes de la Crypte ou Buffy contre les vampires ont été diffusées. Et cette dernière, créée par Joss Whedon, a tout autant marqué les esprits de toute une génération que ses « concurrentes », même plus pour certains.

Cet énorme succès pourrait-il être reproduit à notre époque ? Peut-être si un producteur peu scrupuleux - ce n'est pas ce qui manque - passe par là, mais si reboot de Buffy il y a, ce sera sans Sarah Michelle Gellar. La jeune femme qui jouait avec brio la tueuse de vampires.

Voici ce qu'elle a dit à SFX Magazine (via MovieWeb) :

Je suis très fier de la série que nous avons créée, et (un revival) n'a pas besoin d'être fait. Nous avons fait le tour de la question. Je suis tout à fait d'accord pour qu'ils continuent l'histoire, parce qu'il est question de l'autonomisation des femmes. J'aime la façon dont la série a été laissée : "Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir". C'est parfaitement mis en place pour que quelqu'un d'autre ait le pouvoir. Mais comme je l'ai dit, les métaphores de Buffy étaient les horreurs de l'adolescence. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas une adolescente. Via CinéSéries et MovieWeb.

Vu la qualité des reboots et remakes qui sont plus souvent catastrophiques qu'autre chose, on croise les doigts pour que cette idée n'aboutisse pas. En revanche, si une intégrale blu-ray digne de ce nom pouvait sortir et non une édition charcutée, beaucoup seraient peut-être partants.