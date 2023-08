C'est la période des adieux sur Netflix. Tandis que les fans de la série The Witcher ont dû dire au revoir à Henry Cavill, la plateforme de SVOD dévoile l'une des premières grosses nouveautés de septembre 2023. Un programme vit ses derniers instants et ça ne réjouit pas tout le monde.

Netflix met fin à la série d'un créateur de génie

Les nouveautés Netflix de septembre 2023 commencent à se montrer, et certaines d'entre elles vont laisser un goût amer aux abonnés. Dès le mois prochain, le géant au N rouge va diffuser Sex Education saison 4 qui sera la toute dernière. Les fans sauront enfin si Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey) finiront ensemble ou pas.

Malheureusement, Netflix signe aussi l'arrêt de Désenchantée avec la sortie prochaine des ultimes épisodes. Disenchantment (en VO) est la récente création de Matt Groening, l'illustre papa des séries cultes Les Simpson et Futurama. Une nouvelle franchise qui raconte l'histoire de Bean, une princesse alcoolique, qui vit à Dreamland et qui va se retrouver embarquée dans d'improbables aventures pour sauver son royaume.

Après avoir été renouvelée très rapidement par Netflix dès son lancement en 2018, prouvant ainsi le succès du show, Désenchantée s'achèvera avec la saison 5 qui sera disponible à partir du 1er septembre. Dans ce grand final, Bean et ses amis vont devoir surmonter leur plus grand défi. « Nous avons vu grandir Bean, de princesse réticente à rebelle provocante, et maintenant, son voyage va prendre fin de façon épique. La cinquième saison sera la dernière de Désenchantée, et la plus importante. Pour sauver Dreamland de la colère de la reine Dagmar, la princesse Bean doit vaincre sa mère et déjouer une prophétie qui annonce qu'elle tuera celui qu'elle aime... ». Netflix a publié un premier trailer pour accompagner ce synopsis.

Une franchise culte du jeu vidéo dans les nouveautés de septembre 2023

L'annonce du retour de Disenchantment sur Netflix est une formidable nouvelle pour les abonnés. Mais beaucoup regrettent aussi que ce soit déjà la fin après « seulement » cinq saisons. Comparés aux précédents programmes de Matt Groening, c'est sûr que ça fait peu. Mais contrairement aux Simpson ou à Futurama, Désenchantée a tout même bien plus divisé. Lorsque l'on regarde Metacritic et Rotten Tomatoes, il y a un vrai décalage entre les avis des spectateurs et les retours des professionnels. Certaines critiques ont notamment déploré un manque de renouvellement dans les gags.

Si vous êtes à la recherche d'un autre programme d'animation pour combler le vide laissé par Désenchantée, Netflix a révélé une nouvelle série Castlevania: Nocturne pour le 28 septembre 2023. Celle-ci se concentrera sur un descendant de Belmont durant la Révolution Française. « Prêts à suivre les aventures de Richter, un descendant de la famille Belmont, pendant la Révolution Française de 1792 ? » (via YouTube). Il s'agit d'un spin-off de l'anime, actuellement disponible sur Netflix, qui se base sur le jeu Rondo of Blood. Un des classiques de la franchises sorti en 1993 sur PC Engine, et qui est revenu en 2018 sur PS4 dans une compilation Castlevania Requiem avec Symphony of the Night.