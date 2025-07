Vous allez avoir de quoi vous occuper en juillet grâce aux plateformes de SVOD. Le programme continue de s'égrener avec bon nombre de nouveautés. Disney+, Prime Video, HBO Max, Apple TV+... les catalogues ne manquent pas ! Et c'est sans compter sur Netflix qui fait le plein cette semaine encore. Un paquet de films et de séries arrivent avec de belles découvertes qui s'annoncent pour les abonnés.

Tous les nouveaux films du 7 au 13 juillet sur Netflix

Pas de grosse production cette semaine sur Netflix. Cependant, la plateforme largue plusieurs de ses productions maisons, entre frissons et humour. D'un côté, vous pourrez vous faire peur avec Ziam et Brick. De l'autre, préparez-vous à la rigolade entre Almost Cops et le nouveau Madea. Enfin, les films français sont à l'honneur avec Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux et Mon Inconnue d'Hugo Gélin.

7 juillet : Tout le monde aime Jeanne — comédie dramatique avec Blanche Gardin.

8 juillet : Chaos d’anthologie : Le film d’une fête trop virale — documentaire sur le festival chaotique Astroworld.

9 juillet : Ziam — nouveau film d'horreur de Netflix avec une montagne de zombies. Mon inconnue — comédie romantique dans laquelle François Civil change de réalité.

10 juillet : Brick — thriller Netflix dans lequel des voisins s'allient pour survivre quand leur immeuble est mystérieusement bloqué.

11 juillet : Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 — combat de boxe féminine entre les deux éternelles rivales. Almost Cops — comédie policière où deux agents que tout oppose font équipe. Madea : Mariage exotique — nouveau volet de la comédie portée par Tim Perry.



De nouvelles séries du 7 au 13 juillet 2025

Netflix ne se prive pas non plus de nouvelles séries ces jours-ci. Comme la semaine dernière, il y aura de l'animation dans l'air avec Les 7 Ours et Léviathan. Il y en aura aussi pour les fanas de sport avec la nouvelle saison de Quaterback. Mais le grand moment devrait surtout être la sortie de Soleil noir qui promet du gros suspens autour d'une affaire de meurtre.

8 juillet : Mieux vaut tard que célib — téléréalité sud-coréenne où les candidats cherchent l'amour. Quarterback | saison 2 — série documentaire qui retrace les matchs de la NFL.

9 juillet : Soleil Noir — thriller français avec Isabelle Adjani dans lequel une jeune mère est accusée du meurtre de son patron. La chasse aux gringos — nouvelle série policière créée par Netflix.

10 juillet : Les 7 Ours — série d'animation jeunesse française. Too much — romance qui isole une jeune femme de ses proches. Léviathan — série d'animation steampunk avec une bonne dose de fantastique.