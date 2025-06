Voici le programme complet des nouveaux films et séries Netflix du 30 juin au 6 juillet 2025 avec des films de légende, et de très grosses exclusivités inédites.

Quoi de neuf dans les premières sorties de la semaine de juillet 2025 sur Disney+, Prime Video, HBO Max et Netflix ? La firme au N rouge va mettre le paquet dès le début, mais a pris soin d'étaler ses nouveautés pour éviter un passage à vide jusqu'en août 2025. Pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet 2025, il y aura plusieurs gros temps forts autant au niveau des films que des séries, que ce soit du contenu exclusif ou non à la plateforme de streaming vidéo.

Tous les films Netflix du 30 juin au 6 juillet 2025

Si vous avez raté de très grands classiques du cinéma pour X raison, vous aurez une petite session de rattrapage grâce aux sorties Netflix du 30 juin au 6 juillet 2025. Au cours de la même semaine, le service SVOD va agrémenter son catalogue avec des chefs d'oeuvre de Steven Spielberg, des indispensables de sa filmographie, Les Dents de la mer et E.T L'extraterrestre. Robert Zemeckis, qui est un proche du cinéaste, sera à l'affiche des nouveautés hebdomadaires avec le non moins incontournable Forrest Gump. Des films hyper cultes.

Pour les amateurs d'aventure, La Momie est également dans l'agenda des ajouts de la semaine. En plus du fond de catalogue, Netflix va essayer de faire venir du monde avec une très grosse exclusivité qui sent déjà le carton, The Old Guard 2. En sachant que le premier film a battu tous les records avec 72 millions de vues en seulement quatre semaines, la suite pourrait bien faire encore mieux. Comme déjà annoncé dans notre récap de l'ensemble des entrées Netflix de juillet 2025, ne manquez pas non plus Conjuring 1 & 2. En revanche, éparnez-vous vraiment le visionnage de La Nonne...

30/06 Cette musique ne joue pour personne

1/07 Les Profs 2 Mauvaises herbes Chappie Coup de foudre à Manhattan À la recherche du bonheur

2/7 The Old Guard 2 La Finale Les Dents de la mer Conjuring : Les dossiers Warren Conjuring 2 : Le Cas Enfield La Nonne La Finale

3/07 La Momie

4/07 E.T L'extra-terrestre

5/07 Forrest Gump



Toutes les séries du 30 juin au 6 juillet 2025

Les premières séries Netflix de juillet 2025 auront aussi leur exclusivité maison avec la saison 2 de Sandman. « Après une réunion fatale avec sa famille, Rêve des Infinis (Tom Sturridge) doit prendre une série de décisions impossibles pour tenter de sauver son royaume, le Monde éveillé et lui-même des conséquences de ses méfaits passés. Pour se racheter, Rêve doit affronter amis et ennemis de longue date, mais aussi dieux, monstres et mortels. Le chemin du pardon est néanmoins pavé de rebondissements inattendus, et la véritable absolution pourrait lui faire tout perdre ».

L'anthologie de documentaires Chaos d'anthologie va s'intéresser, dès le 1er juillet 2025 sur Netflix, à American Apparel. La célèbre société de textile. Les cyclistes auront le droit à la dernière saison de Tour de France : au coeur du peloton, tandis que les fans d'animation pourront regarder la série inédite The Summer Hikaru Died.

1/07 Chaos d’anthologie : sur l’autel d’American Apparel - série documentaire en trois parties sur la société du textile

2/07 Tour de France : au cœur du peloton - saison 3 finale - série documentaire

3/07 Sandman - saison 2 finale - volume 1

5/07 The Summer Hikaru Died - série d'animation



