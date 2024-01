Pour vous réveiller tranquillement, on vous propose comme tous les lundis de jeter un oeil aux prochains ajouts des nouveautés Netflix de janvier 2024. La semaine passée, le service s'est offert deux sorties qui cartonnent chacune dans leur domaine. Le film survival Le Cercle des neiges, basé sur une histoire vraie, a bouleversé les internautes, tandis que la série Les Frères Sun les a fait passer par toutes sortes d'émotions, mais les a surtout diverti. Il ne faut pas non plus oublier l'arrivée de Gloutons & Dragons par le studio de Cyberpunk Edgerunners et La Créature de Kyŏngsŏng : Partie 2.

Les films Netflix du 8 au 14 janvier 2024 (S1)

Ca va être compliqué de passer après Le Cercle des neiges, mais En plein vol va tout de même tenter sa chance. C'est quoi au juste ? Un nouveau film de braquage réalisé par F Gary Gray (NWA Straight Outta Compton, Fast and Furious 8) dont le scénario ressemble à s'y méprendre à Braquage à l'Italienne (The Italian Job). Et pour cause, c'est le même cinéaste. Cyrus Whitaker (Kevin Hart), un voleur hors pair, monte une équipe chevronnée pour réussir un coup de haut vol : subtiliser 500 millions de dollars en or à bord d'un avion en marche. Un long-métrage d'action avec un joli casting puisqu'on retrouve entre autres Vincent D'Onofrio (Daredevil), Sam Worthington (Avatar), Úrsula Corberó (La Casa de papel) et notamment notre Jean Réno national. Ce sera disponible le 12 janvier sur Netflix.

Après le blockbuster américain, ce sera un peu plus calme avec En Liberté ! Une comédie avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou, Vincent Elbaz... « Lorsqu'une veuve se donne pour folle mission de réparer les erreurs de son défunt mari, un flic corrompu, elle finit par en commettre quelques-unes elle-même ». À voir le 10 janvier sur Netflix.

Les films de la semaine 1

En liberté (10 janvier)

En plein vol (12 janvier)

Les séries Netflix de la semaine du 8 au 14 janvier 2024 (S2)

Les nouveautés Netflix du 8 au 14 janvier 2024 vont recevoir la visite d'une licence cultissime portée par un hérisson bleu qui court à toute vitesse. Sonic Prime saison 3 arrive le 11 janvier prochain. Dans cette nouvelle salve de huit épisodes, la mascotte de SEGA doit faire équipe avec Shadow pour protéger le Shatterverse après que Nine ait volé le Prisme du Paradoxe. La survie de Green Hill comme celle de l'univers entier existant sont en jeu. La plateforme au N rouge va également adapter le roman Le Garçon et l'Univers pour une nouvelle série qui se déroule dans les années 80.

Un roman sombre qui suit le jeune Eli qui évolue au sein d'une famille dysfonctionnelle avec une mère toxicomane. Tout va basculer le jour où il découvre une pièce secrète qui renferme de la drogue et un mystérieux téléphone rouge. La série Ag3nda va aussi reprendre du service avec des épisodes pour la saison 2. On retrouvera les collégiens après les fêtes de Noël. Champion se focalisera quant à elle sur la vie du rappeur Bosco, tout juste sorti prison, qui va se faire piquer la vedette par sa soeur.

Les séries de la semaine 1

Ag3nda - nouveaux épisodes (9 janvier)

Le Garçon et l'Univers (11 janvier)

Champion (11 janvier)

Sonic Prime - saison 3 (11 janvier)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S2)

Les documentaires Netflix de la semaine 2 comprennent la saison 2 de Break Point. Une série-documentaire où l'on assiste à la bataille des plus grandes stars mondiales du tennis pour réaliser un Grand Chelem. Les sorties du 8 au 14 janvier réservent aussi deux téléréalité. The Trust : La méfiance est de mise met en scène plusieurs candidats, qui ne se sont jamais vus, mais qui vont pourtant devoir se partager équitablement 250 000 dollars. Vous sentez les coups de traître venir ? C'est visiblement tout l'objet de l'émission.

Après Mariés au premier regard, la version suédoise de Love is Blind démarre le 12 janvier sur Netflix. Le twist ici, c'est que les candidats communiquent dans des pièces séparées. Si le feeling passe vraiment, les participants peuvent formuler des demandes en mariage, comme s'ils se connaissaient depuis des lustres.

Les docs et émissions de la semaine 2

Break Point : Saison 2 (10 janvier)

The Trust : La méfiance est de mise (10 janvier)

Love Is Blind : Suède (12 janvier)