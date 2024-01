Les abonnés Netflix vont pouvoir se ruer sur la plateforme pour découvrir deux grosses nouveautés qui cartonnent déjà. On vous présente ce film et cette série à ne pas manquer.

Pas de baisse en régime en vue pour Netflix qui commence très bien l'année 2024 Parmi les nouvelles sorties, certaines connaissent déjà un franc succès comme les séries Berlin et Double Piège. Les deux shows télévisés figurent respectivement à la première et à la deuxième place du top 10 France. Et le spin-off de La Casa de papel a même fait revenir la série principale dans ce classement. Si vous les avez déjà terminées ou que vous n'êtes pas spécialement intéressés, deux autres ajouts de janvier 2024 pourraient vous plaire.

Un film incontournable dans les nouveautés Netflix de janvier 2024

Ca se confirme, l'un des films les plus attendus de l'année sur Netflix est une belle pépite. Il s'agit du long-métrage de Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat, The Impossible), Le Cercle des neiges. Un drame qui met en scène le crash du vol 571 de la Force aérienne uruguayenne, qui a eu lieu en 1972 dans les Andes. 29 personnes ont perdu la vie durant l'accident ou peu après, tandis que 16 d'entre elles ont réussi à survivre pendant deux mois dans des conditions extrêmes. C'est cette histoire qui a inspiré Juan Antonio Bayona pour son nouveau survival et il a visiblement bien fait.

Le film Netflix a déjà reçu un certain nombre de critiques très positives. « Juan Antonio Bayona réalise un grand film de cinéma avec Le Cercle des neiges, portant l'art de la mise en scène de l'horreur dans l'adaptation d'une histoire vraie à son apogée. Brillant du début à la fin, distillant subtilement une terreur et une profonde émotion, son nouveau film est de loin son meilleur, et déjà un des plus beaux de l'année 2024 » (via CinéSérie).

Certains parlent même du meilleur film de Juan Antonio Bayona, rien que ça. « Le meilleur film de Juan Antonio Bayona, c’est celui-là, sa deuxième incursion dans le genre codifié du film catastrophe. Époustouflant » (via CinemaTeaser). Le Cercle des neiges est disponible dès maintenant sur Netflix.

Le Cercle des neiges cartonne, tout comme la série Les Frères Sun

Les sorties Netflix de la semaine frappent encore plus fort avec l'arrivée de la mini-série Les Frères Sun. Un show assez court, en 8 épisodes, avec Michelle Yeoh (Tigres et Dragon, Everything Everywhere All at Once...). Une mère de famille qui risque de se retrouver en danger à cause des activités mafieuses d'un de ses fils, dont elle ne semble pas avoir connaissance. La série est développée par Brad Falchuk qui n'en est pas à son coup d'essai. Il a en effet une myriade de succès à son actif aux côtés de Ryan Murphy tels que Glee, American Horror Story ou pour les plus vieux, Nip/Tuck.

Un nouveau carton ? Les Frères Sun, qui mélange comédie familiale et action très typée cinéma asiatique, fait mouche. Pour l'Éclaireur, Netflix « frappe fort avec cette série située dans un registre assez éloigné de son catalogue habituel ». L'écriture, l'action et surtout le jeu impérial de Michelle Yeoh sont les principales qualités de la série. « Les Frères Sun est un mélange parfait de comédie et de drame. Un récit sur ce que l'on attend, sur ce qu'on peut supporter, et sur ce qu'on l'on est prêt à sacrifier pour que d'autres puissent réaliser leurs rêves » (via Variety). Une production originale Netflix qui devrait rapidement se hisser dans le top 10 avec le bouche à oreille.