Netflix fait le plein de nouveauté cette semaine avec une saga de films culte et tout un tas de séries, dont certaines très attendues par les fans. On notera notamment le retour d'une licence marquante du jeu vidéo.

Nouvelle semaine, nouvelle sortie sur Netflix comme sur les autres plateformes SVOD comme chez Prime Video, Disney+ ou encore Max d’ailleurs. Au programme de ces prochains jours, une saga absolument culte pour toute la sphère geek, mais aussi plein de séries, des nouveautés attendues, mais également des retours qui feront plaisir aux fans.

Tous les films Netflix de la semaine du 13 au 19 janvier 2025

Côté films, ils ne sont pas très nombreux, mais vont faire vibrer la corde sensible de nombreux geeks. C’est en effet une saga absolument culte du cinéma des années 80 qui arrive sur Netlfix : l’intégrale de Retour vers le Futur. On ne présente même plus cette franchise qui a clairement marqué son époque, mais aussi la pop culture en général. Entre ses répliques cultes et ses acteurs que l’on reconnaîtrait entre mille, la saga a traversé les générations. Les trois films seront désormais disponibles sur Netflix.

16/01 La Trilogie Retour vers le Futur

17/01 Back in Action



Toutes les séries de la semaine du 13 au 19 janvier 2025

Cette semaine, Netflix met aussi le paquet avec ses séries. Elles débarquent en nombre et il y a de tout, de la nouveauté, mais aussi le retour de séries appréciées. On notera par exemple la saison 2 de XO Kitty mais aussi la seconde saison de Castlevania Nocturne qui avait frappé un grand coup lors de sa première diffusion. La série d’animation compte nous en mettre une fois de plus plein les mirettes et les fans devraient très largement y trouver leur compte. Du côté des nouveautés, on peut mentionner L’Odyssée de Kino, un animé adapté d’une série de manga du même nom. On y suit le jeune Kino et sa moto parlante Hermes, qui voyagent à travers le monde pour en découvrir ses secrets.