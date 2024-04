Dans les sorties Netflix du 22 au 28 avril 2024, on retrouve des classiques du cinéma français avec trois films Fantomas ou encore la nouvelle série fantastique Dead Boy Detectives. Un show télévisé original de Steve Yockey (The Flight Attendant) avec Greg Berlanti (You) à la production et Neil Gaiman (Sandman) à l'écriture. C'est clairement l'une des plus grosses nouveautés de la semaine. Mais ce n'est rien en comparaison d'un film événement inédit disponible depuis quelques heures sur la plateforme.

Un énorme film Netflix dans les nouveautés du 22 au 28 avril 2024

On a fait un premier point sur les nouveautés Netflix de mai 2024, mais le mois d'avril n'est pas encore totalement terminé. Des ajouts vont encore arriver jusqu'à la fin de la semaine, et d'ici quelques jours, la nouvelle série française Fiasco viendra renforcer le catalogue. Mais ce jeudi 25 avril 2024, la firme au N rouge a fait revenir une licence cultissime de votre enfance : Nicky Larson. Il ne s'agit pas du retour surprise de la série animée City Hunter, mais d'un film live-action créé pour Netflix. Une réalisation de Yuichi Sato (Strawberry Nights, The End of the Tiny World) avec Ryohei Suzuki dans le rôle de Nicky Larson et Misato Morita dans celui de Laura Marconi.

Une réussite pour Netflix ? Les avis sont encore peu nombreux, mais ça semble déjà diviser entre les impressions des spectateurs et de la presse. « C'est exactement ce que devrait être un film live-action City Hunter. Un casting parfait, de l'action époustouflante, de grands éclats de rire et beaucoup de cœur. Je ne pourrais pas être plus heureux. Les fans seront aux anges » déclare Victor D via Rotten Tomatoes. En revanche, certains aspects du nouveau film Nicky Larson Netflix semblent avoir beaucoup plus déranger. « Ce n'est pas pour moi, mais ça le sera peut-être pour vous si vous aimez les divertissements fait n'importe comment, stupides et sexistes, jusqu'à ce que ça saigne » estime Peter Martin de ScreenAnarchy.

Nicky Larson revient avec un long-métrage live-action

La question du sexisme de Nicky Larson allait forcément être abordé par certaines critiques. Pourtant, dans un entretien avec l'AFP, Tsukasa Hojo, le créateur original du manga, a assuré avoir pris en compte l'évolution de notre monde sur certains sujets pour cette production Netflix. « Nous avons établi pour règle que (le héros, NDLR), dans notre version, ne toucherait pas le corps de quelqu'un sans son consentement » a déclaré le mangaka (via TV5 Monde). De la même manière, d'après lui, il n'y a plus de blagues vis-à-vis de la sexualité de certains personnages. Enfin, l'un des autres changements notables est le fait que Laura est désormais « plus forte et indépendante ». La bonne nouvelle, c'est que le long-métrage Netflix est visiblement plus fidèle au matériel d'origine City Hunter.

« Tireur d'élite et éternel séducteur, le détective privé Nicky Larson fait équipe à contrecœur avec la soeur de son ancien partenaire pour enquêter sur la mort de ce dernier » synopsis officiel du film 2024 Nicky Larson (via Netflix).