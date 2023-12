Netflix accueille sa plus grosse sortie de la fin d'année, et le film divise énormément. D'un côté il se fait tailler, de l'autre il est presque adulé. En tout cas, il sait créer l'évènement.

Netflix sort l’artillerie lourde pour la fin de l’année avec une quantité folle de films et séries. La plateforme SVOD prépare doucement son année 2024 qui s’annonce d’ores et déjà chargée. On a pu avoir un petit aperçu de ce qui nous attend dans les mois à venir et c’est ultra prometteur, mine de rien. Pourtant, Netflix a annoncé vouloir ralentir la production de films et projets XXL, nous verrons. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, à deux jours de Noël, l’une des plus grosses sorties de l’année vient d'atterrir sur la plateforme. Un film ultra attendu mais qui jette déjà un froid glacial. Et ce n’est pas à cause de la météo.

Une sortie Netflix ultra attendue, mais qui divise énormément

On parle bien entendu de Rebel Moon. Un long-métrage très ambitieux qui aura le droit à une seconde partie dès 2024 d’ailleurs. Le film est réalisé par Zack Snyder, réalisateur qui a autant de fans que de détracteurs. Dawn of the Dead (L’Armée des Morts), 300, Sucker Punch, Man of Steel, Justice League (au début)… c’est lui. L’homme jouit d’une certaine aura auprès d’une fanbase qui ne jure que par ses productions, pourtant, sa filmographie souffle clairement le chaud et le froid. Certains de ces longs métrages sont mémorables, d'autres à peine passables. Où se situe donc Rebel Moon dans tout ça ? Et bien, plus que jamais, ça dépend beaucoup des points de vue.

Personne n'est d'accord, mais le film fait parler

Côté presse et critiques, les retours sont majoritairement catastrophiques. Rotten Tomatoes affiche un score de 23%, ce qui est franchement bas. À titre de comparaison, Dawn of the Dead est à 76%, 300 à 65% ou encore Man of Steel à 56%. Rebel Moon fait actuellement partie des pires films du réalisateur selon la presse, il est à peine au-dessus de Sucker Punch et ses 22% et en dessous de Batman VS Superman. Ce n’est clairement pas au niveau. Beaucoup parlent d’un déluge d'effets spéciaux sans aucun sens, d’un film artistiquement vomitif carrément et d’un effet en slow motion usé jusqu'à la moelle.

En revanche, du côté des spectateurs, le curseur de Rotten Tomatoes est dans le vert avec un joli 76%. Un score qui le place selon eux non loin d’Army of the Dead, Man of Steel ou encore Dawn of the Dead. Beaucoup saluent un divertissement de qualité, un scénario classique mais prenant, de l’action en pagaille et de très bons effets spéciaux. Deux salles, deux ambiances donc, Rebel Moon divise donc clairement.

Rebel Moon, le lancement d'une toute nouvelle saga ?

Quoi qu’il en soit, vous pouvez dès à présent vous faire votre propre avis puisque Rebel Moon est maintenant disponible sur Netflix. Pour rappel, le film nous fera suivre le combat d’une mystérieuse jeune femme partie en croisade contre un gouvernement tyrannique qui sème le chaos partout où il passe jusqu’en campagne, perdue sur une petite planète où elle a élu domicile. Initialement, le film avait été pitché pour devenir un Star Wars, mais sans succès. Snyder s'est alors dit que créer son propre univers serait finalement la meilleure option. Les similitudes avec Star Wars sont en revanche très nombreuses et très marquées, bien que la patte Snyder se ressente dès la bande-annonce. Porté par la sublime Sofia Boutella dans le rôle principal, le film s'annonce en tout cas sacrément explosif. Une suite est déjà prévue pour 2024 et si les résultats sont bons, on aura peut-être le droit à d'autres suites, qui sait. Un jeu vidéo Rebel Moon est aussi en chantier au passage.