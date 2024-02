Netflix doit éviter de perdre des clients, surtout après avoir réussi à en récupérer malgré toutes les barrières imposées (hausse des prix, fin du partage du compte). Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut impérativement du contenu en nombre, à un rythme régulier pour empêcher des résiliations mensuelles, et de préférence qui soit qualitatif tout de même. Bien que, dans le fond, ce qui compte pour la firme au N rouge, c'est que les gens regardent les programmes. La plateforme a déjà sorti Le Cercle des neiges, En plein vol ou La Nuit d'Orion, mais d'autres longs-métrages sont en embuscade.

La trilogie Le Flic de Beverly Hills reste l'une des sagas les plus emblématiques des années 80 à 90. Des comédies d'action portées à bout de bras par Eddie Murphy, même si les autres membres du casting, à l'image de Serge, ont également fait le succès de ces films. Et c'est ce carton que Netflix souhaite reproduire avec Le Flic de Beverly Hills : Axel F. Un opus qui ramène les principaux visages des précédents longs-métrages, dont certains ont pris un sacré coup de vieux à l'exception de Murphy.

« Le lieutenant Axel Foley (Eddie Murphy) est de retour dans les rues de Beverly Hills. La vie de sa fille (Taylour Paige) ayant été menacée, il fait équipe avec elle, avec un nouveau partenaire (Joseph Gordon-Levitt) et avec ses vieux potes, Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton), pour mettre le feu et exposer un complot » synopsis officiel de Netflix.

Un retour qui va faire plouf ? Les abonnés pourront voir ce que Le Flic de Beverly Hills 4 a dans le ventre dès le 3 juillet 2024 sur Netflix. Comme toujours, il s'agit d'un lancement mondial et ça devrait très certainement être en ligne à cette date à partir de 09h01 tapantes.

Les autres films inédits de 2024

Le Flic de Beverly Hills : Axel F est assurément l'une des plus grosses nouveautés Netflix 2024. Mais avant cela, le service de SVOD sortira le film de SF Spaceman avec Adam Sandler, Carey Mulligan et Paul Dano (The Batman), qui incarne une araignée céleste. Rendez-vous le 1er mars 2024. Une semaine plus tard, ce sera au tour de La Demoiselle et le Dragon, une production originale avec Millie Bobby Brown (Stranger Things). Si vous n'avez pas baillé ou rage-quit devant Rebel Moon Partie 1, la suite « L'Entailleuse » débarque le 19 avril prochain.

