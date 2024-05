Comme prévu, l'un des plus gros films Netflix de mai 2024, et même de l'année, est disponible pour tous les abonnés. Une dinguerie à regarder absolument ou un naufrage à éviter à tout prix ?

La quasi-totalité des sorties Netflix de la semaine sont désormais en ligne, et vous n'avez plus qu'à faire votre marché pour le week-end qui arrive. Pour rappel, la firme au N rouge a dépensé sans compter pour s'offrir trois nouvelles séries d'animation, dont Jurassic World : La théorie du chaos, Garôden : La voie du loup solitaire saison 1 et Mon Oni à Moi. Dans les documentaires, il y a eu l'émission Buying London qui met en scène des agents immobiliers de luxe dans les rues de Londres. Enfin, du côté des films, c'est Steven Spielberg qui a fait vibrer les abonnés avec The Fabelmans. Mais le meilleur, ou peut-être bien le pire, reste à venir avec ce long-métrage exclusif Netflix.

Cet énorme film Netflix de mai 2024 est en ligne

Il est plus de 9h01, ce qui signifie que LA nouveauté Netflix du jour est disponible et que vous pouvez déjà vous mettre sous un plaid pour la regarder. Contrairement à The Fabelmans, qui est l'un des trois longs-métrages ajoutés du 20 au 26 mai 2024, celui-ci a été créé pour le service. Et il est porté par une star de la chanson : Jennifer Lopez. Il s'agit du film de science-fiction Atlas avec J-LO donc. « Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) est une analyste de données à la fois brillante et revêche, qui se montre extrêmement méfiante à l'égard de l'intelligence artificielle. Mais quand la mission destinée à capturer un robot rebelle auquel elle est mystérieusement liée tourne à la catastrophe, elle se résout à s'en remettre à l'IA pour sauver l'avenir de l'humanité » (via Netflix).

Que vaut ce film de SF Netflix ? Eh bien pas grand-chose à priori. Les premières critiques d'Atlas sont assassines avec un score Rotten Tomatoes de 15% pour 13 avis de la presse. Apparemment, cette production a pris un peu trop à cœur son thème. « Le film Atlas de Netflix avec Jennifer Lopez est comme un film de science-fiction artificiel, qui marche et parle comme un vrai, mais qui ne l'est pas » selon Screen Rant. « Atlas contient des éléments et des moments amusants, mais c'est dans l'ensemble plutôt mauvais. Quand on pense que le film va prendre son envol, il dévie soudainement vers un autre vide qui témoigne de la fragilité du scénario » déclaré Collider.

D'autres avis sur le film Atlas avec Jennifer Lopez

L'une des grosses nouveautés de mai 2024 Netflix semble donc être un gros flop, ce que confirme The Wrap. Et le site ne retient pas ses coups. « Il y a une bonne idée dans Atlas de Brad Peyton cachée quelque part sous les dialogues génériques, l'intrigue embarrassante, l'action médiocre et les performances qui ne fonctionnent pas ». Ca tacle sévère. Dans ce monde de brut, et dans ce chaos ambiant, IGN Films arrive à trouver du positif dans ce film. Et c'est l'une des deux seules critiques qui ne le descendent pas en flèche d'ailleurs. « Atlas n'est peut-être pas la prochaine épopée de science-fiction révolutionnaire, mais le film de Brad Peyton qui oppose l'humanité à l'IA gagne des points pour sa capacité à nous divertir avec son concept sensible qui semble bien pire que son exécution ». Pour être témoin de cela, rendez-vous sur Netflix dès maintenant.