Les plateformes de SVOD font encore le plein cette semaine. Mais aujourd'hui, c'est Netflix qui tire son épingle du jeu par rapport aux autres, Prime Video, Disney+ et consorts. En effet, le service estampillé d'un N rouge enrichit son catalogue avec un duo de films d'une même licence, dont un a particulièrement marqué son époque. Il faut dire qu'ils puisent dans la discographie d'un groupe plus que culte. C'est à découvrir maintenant dans votre abonnement.

Netflix accueille deux films musicaux cultes

Aujourd'hui, Netflix ressort ses pantalons patte d'eph et ses vestes à paillettes. Apprêtez-vous à danser et chanter au rythme des chansons les plus emblématiques du groupe suédois ABBA avec Mamma Mia et sa suite/préquelle, Here We Go Again. Déjà disponibles dans le catalogue en 2024, les deux volets n'y sont restés que quelques mois. Mais ce n'était que partie remise puisque les films de Phyllida Lloyd et Ol Parker son de retour.

Véritable phénomène en 2008, le premier Mamma Mia rassemblait petits et grands au cinéma pour chanter à tue-tête avec un casting de rêve, entre composé d'Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård. Toute cette petite troupe reprenait les tubes d'ABBA au rythme d'une histoire de famille peu commune. Sophie, une jeune femme sur le point de se marier, veut retrouver son père. Sauf qu'en lisant l'ancien journal intime de sa mère, elle s'aperçoit trois hommes pourraient revendiquer ce titre. Un récit sensible et plein de joie de vivre, tiré de la comédie musicale à succès qui brûle les planches à Brodway et à travers le monde depuis 1999. Maintenant, c'est sur Netflix que vous pouvez redécouvrir ce titre culte.

Continuez même l'aventure avec Mamma Mia Here We Go Again. Bien qu'il s'agisse d'une suite offrant un coup de projecteur sur le devenir de Sophie (Amanda Seyfried), qui accueille son premier enfant, ce deuxième volet est surtout l'occasion de s'intéresser au passé de Donna. Pour incarner cette dernière, Meryl Streep cède sa place à l'actrice Lily James, qui offre une performance aussi fraîche et colorée du personnage dans ses jeunes années. Alors qu'un troisième volet est en discussion, l'arrivée des deux opus sur Netflix est l'occasion parfaite pour vous replonger dans ce diptyque aussi léger qu'intergénérationnel. C'est dispo maintenant.