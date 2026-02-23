Comme Netflix ou encore Disney+, Prime Video va conclure février 2026 en beauté avec la sortie d'un des plus gros films de ce début d'année. Cette semaine sera aussi l'occasion de retrouver une licence de jeu vidéo absolument culte dans l'une de ses adaptations cinématographiques. Voici le programme qui vous attend dans les prochains jours.

Tous les films Prime Video de la semaine du 23 février au 1er mars 2026

Après nous avoir arrosé de films cultes, Prime Video clôture le mois avec l'un de ses plus gros films de l'année : La Falaise (ou Raft). Derrière ce titre parfaitement banal se cache en réalité un film d'action qui s'annonce violent et jubilatoire, dans la veine des longs-métrages comme John Wick, Ballerina ou encore Sisu. Le film se déroule à l'époque de la grande piraterie alors qu'une femme tente de sauver sa famille d'une bande de pirates. Elle qui passait pour une femme fragile s'avère être en réalité une combattante implacable. Ce nouveau film Prime Video est porté par Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Karl Urban (The Boys). Il s'annonce intense, violent et particulièrement divertissant.

Enfin, c'est Tomb Raider : Le Berceau de la Vie qui rejoindra le catalogue cette semaine. Il s'agit du second film de la célèbre licence à avoir vu le jour avec Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft.

25 février La Falaise - film d'action évènement original Prime Video

28 février Tomb Raider Le Berceau de la vie



Bande-annonce de La Falaise (Raft) le 25 février 2026 sur la plateforme SVOD d'Amazon.

Toutes les séries de la semaine du 23 février au 1er mars 2026

Côté séries ce sera en revanche extrêmement maigre sur Prime Video puisque l'on ne pourra compter que sur The CEO Club. Cette série documentaire nous fera suivre des femmes puissantes et influentes dans le monde des grandes entreprises américaines. On découvrira ainsi les coulisses et le quotidien de femmes qui sont à la tête de véritables empires comme Serena Williams ou encore Winnie Harlow.

23 février The CEO Club



Bande-annonce de The CEO Club le 23 février 2026 sur la plateforme.

Source : Prime Video