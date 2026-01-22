Deux des plus gros arguments coup de poing de Netflix pour ce mois de janvier 2026 via l'intégrale d'une saga légendaire et une série événement sont dispo.

Face à ses éternels concurrents que sont Prime Video, Disney+ et pléthore d'autres plateformes SVOD, Netflix a frappé fort pour bien démarrer 2026. En témoignent les récentes nouveautés de son catalogue. D'un côté, c'est toute une saga de films cultes qui se met au service de l'Angleterre et de la marque au N rouge, mais il y a aussi d'autres nouveautés notables.

Un monstre sacré du cinéma s'infiltre dans son intégralité sur Netflix

Commençons naturellement pas le plus gros morceau des ajouts récents de Netflix, avec rien de moins que 25 nouveaux films, tous issus d'une licence absolument légendaire du cinéma. Certains lui attribuent trois chiffres, tandis que d'autres l'appellent Bond. James Bond. La plateforme de SVOD a en effet racheté les droits de diffusion à Amazon pour désormais mettre à disposition de ses abonnés l'intégralité de la filmographie du légendaire espion britannique.

En attendant de découvrir l'identité du futur interprète de James Bond sous la caméra de Denis Villeneuve ou encore 007 First Light, redécouvrez entre autres les performances de Daniel Craig et Pierce Brosnan dans la peau de l'agent secret du MI6. GoldenEye, Meurs un autre jour, Casino Royal, Skyfall... autant de titres qui ont encore une grande valeur aux yeux des fans de l'espion qui les aimait. Profitez de cette entrée massive sur Netflix, car la saga y sera disponible pour une durée de trois mois seulement.

Les deux autres nouveautés notables de la plateforme

Aujourd'hui marque également l'arrivée sur Netflix d'un autre film et d'une nouvelle série. D'une part, on a Kaguya : Princesse Cosmique, un film d'animation sur une chanteuse qui a fui la Lune. De l'autre, on a Rêve de glace, ou Finding Her Edge en version originale, l'adaptation du roman de Jennifer Iacopelli qui suit la rencontre entre deux patineurs aux objectifs au départ bien distincts, mais qui vont finalement se rapprocher tant sur la patinoire que dans la vie.

Source : Netflix