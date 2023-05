Après les images, le poster et le teaser, voici la première bande-annonce pour Dune 2 de Denis Villeneuve. L'un des films de SF les plus attendus de cette année.

Depuis quelques jours, Denis Villeneuve fait monter la sauce autour de son prochain film Dune 2. La deuxième partie d'un premier long-métrage acclamé par les spectacteurs et qui a rapporté énormément d'argent à Warner Bros. Pictures. Un succès qui a permis au passage au réalisateur de se faire davantage connaître du grand public.

« Monumental, total, éblouissant, "Dune" version Denis Villeneuve rend à la fois hommage à l'oeuvre de Frank Herbert et au cinéma dans sa forme la plus puissante. On pourra regretter une relégation du développement des personnages au second plan, sans que cela n'enlève au film ses indéniables et immenses qualités. Une brillante leçon de cinéma et de science-fiction » pouvait-on lire dans les colonnes de CinéSérie. La suite sera-t-elle à la hauteur ? Rendez-vous le 3 novembre 2023 dans les salles obscures pour en juger. Mais pour patienter, voici le tout premier trailer.

Le premier trailer de Dune 2 se dévoile

Après des images sublimes présentant une grosse partie du casting de Dune 2, Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Premier Contact...) enclenche la seconde. Cela avait été teasé mais la bande-annonce officielle est désormais là. Un trailer qui en met encore plein la vue et qui devrait au moins tenir ses promesses sur le plan visuel. Et bien sûr, au niveau de la musique avec la bande originale épique d'Hans Zimmer.

Comme annoncé par le réalisateur, cette suite commencera directement après la fin du précédent volet. On retrouvera par conséquent Paul Atréides (Timothée Chalamet) qui invoque un ver des sables dans la bande-annonce, Chani (Zendaya) ainsi que le peuple Fremen, entre autres, qui se livreront à une bataille contre les Harkonnen. Les ennemis historiques de la maison Atréides. L'occasion de revoir le grand et terrifiant baron Vladimir Harkonnen incarné par Stellan Skarsgård (Thor Love and Thunder).

Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Synopsis de Dune, deuxième partie.

En plus de renouer avec le personnage de Javier Bardem, le casting s'étoffera avec de nouvelles têtes qui brillent ou commencent à briller à Hollywood. L'immense acteur Christopher Walken (Pulp Fiction, Voyage au bout de l'enfer...) a rejoint le projet et sera l'Empereur Padishah Shaddam IV de la maison Corrino. Dans la même famille, on demande la fille de Shaddam IV, la princesse Irulan, dont le rôle a été attribué à Florence Pugh (Black Widow). Il y aura également Tim Blake Nelson (la série Watchmen), Austin Bautler (Elvis) qui jouera Feyd-Rautha ou encore la française Léa Seydoux aperçu dans le magnifique Death Stranding d'Hideo Kojima.

Un gros rôle pour Léa Seydoux dans Dune Part 2, avant Death Stranding 2

Léa Seydoux est désormais habituée aux productions américaines. Elle a eu l'honneur d'être choisie pour deux films James Bond, et d'avoir été dirigée par David Cronenberg dans Les Crimes du futur. Elle sera également dans Dune 2 et ne sera pas là pour faire de la figuration. Ce sera Lady Margot de l'ordre du Bene Gesserit. Un rôle majeur dont a parlé le réalisateur Denis Villeneuve.

Margot Fenring est une sœur Bene Gesserit [organisation dont fait partie Dame Jessica, ndlr] mais sera un agent secret dans le film. C'était très amusant de travailler avec Léa. C'est un personnage plein de surprises. L'objectif principal du Bene Gesserit est de s'assurer que l'humanité suivra le droit chemin. Les Bene Gesserit ne pensent pas à ce qui est bien ou à ce qui est mal, ce n'est pas très important pour elles. Ce qui est important, c'est de conduire l'humanité vers son plein potentiel et d'essayer de créer un être qui amènera l'humanité à l'illumination. Cet objectif se déroule sur des milliers d'années de planification et de contrôle. Elles sont les vrais maîtres de ce monde. Leur plus grande arme est le temps. Elles voient le monde en siècles. Via Ecran Large.

Paul Atréides (Timothée Chalamet) et Chani (Zendaya). Crédits : Vanity Fair.

Voilà qui devrait encore profiter à la jeune femme. Pour rappel, on la reverra aussi dans Death Stranding 2 où elle reprendra le personnage de Fragile. Et quid des autres acteurs de Dune ? Rebecca Ferguson (Dame Jessica) et Josh Brolin (Gurney Halleck) seront de retour !

Rendez-vous au cinéma le 3 novembre 2023 pour découvrir Dune, deuxième partie.