Un an après l'annonce de ce film très attendu sur Netflix, la plateforme de SVOD nous dévoile enfin la date de sortie en exclusivité dans son catalogue.

À quelques jours de l'été, les plateformes de SVOD révèlent progressivement les programmes qui vont vous faire vibrer dans les mois qui arrivent. À ce titre, Netflix ne compte pas se laisser devancer par Prime Video, Disney Plus ou Apple TV. Le service au N rouge dégaine l'une de ses annonces les plus attendues de l'année, un film qui doit venir conclure une série qui a cartonné. La date de sortie est maintenant là.

C'est l'un des couples qui a fait craquer les abonnés de Netflix en 2022. Trois saisons durant, Charlie Spring (Joe Locke) et Nick Nelson (Kit Connor) se sont tournés autour et ont découvert les subtilités de l'amour à l'adolescence dans Heartstopper. Deux ans après la dernière saison, le final se jouera au long cours avec un film annoncé pour cette année. La date vient de se préciser avec un premier trailer.

La production Netflix revient après deux ans d'attente pour adapter le sixième et dernier roman graphique de la série signée Alice Oseman. Cette fois, Charlie et Nick doivent faire face à l'amour à distance alors que ce dernier part étudier à l'université. Le film Heartstopper Forever explorera alors une autre facette de leur relation, mais aussi de leurs amitiés et, plus généralement, de ce que ça veut dire “devenir adulte”.

Le casting principal sera globalement de retour dans Heartstopper Forever. Kit Connor et Joe Locke partageront l'écran avec Yasmin Finney (Elle), William Gao (Tao) ou encore Tobie Donovan (Isaac). Alice Oseman est toujours à l'écriture, tandis que la réalisation passe d'Euros Lyn, qui s'occupait de la série, à Wash Westmoreland (Colette, Still Alice). Le film sortira en exclusivité sur Netflix le 17 juillet 2026. La romance parfaite pour accompagner votre été.