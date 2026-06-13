Alors que le programme de juin 2026 suit son cours, on a déjà une idée de celui de juillet 2026 pour Prime Video, avec en l'occurrence de grosses séries à surveiller.

Si le programme de juin 2026 s'avère relativement léger chez Prime Video, avec seulement quatre nouveaux films et cinq sorties séries, la plateforme a tâché de compenser cela avec des ajouts de qualité, dont l'excellente série La Légende de Vox Machina, qui en est déjà à la moitié de son antépénultième saison 4. Si l'on en croit les sorties confirmées de juillet 2026, on a encore quelques films intéressants à découvrir le mois prochain, et surtout un nombre équivalent de séries, mais avec sur ce plan un programme plutôt prometteur.

Les sorties films confirmées sur Prime Video pour juillet 2026

Commençons d'abord par les films à attendre sur Prime Video dans le courant de juillet 2026, avec pour l'heure deux long-métrages confirmés. Le premier arrivera d'ailleurs dès le 8 juillet et s'intitule Marave, une comédie française sur le thème de la bagarre avec notamment Ramzy Bedia et Redouane Bougheraba au casting. Rendez-vous ensuite à une date à confirmer sur Prime Video pour découvrir le second film confirmé du mois prochain, avec The Devil's Mouth, qui propose un changement radical d'ambiance en sa qualité de film d'horreur américain alors que des amis de lycée se perdent dans des grottes en Thaïlande avec un dangereux prédateur à leurs trousses.

JUILLET 2026 (date à préciser) The Devil's Mouth

(date à préciser) 08/07 Marave



Les sorties séries confirmées de juillet 2026

Place ensuite aux séries dont on connaît déjà la date de sortie le mois prochain sur Prime Video. Il est cette fois question de cinq nouveaux programmes, et définitivement pas des moindres. Parmi les sorties les plus notables, on peut définitivement citer une série issue d'une licence légendaire de l'animation japonaise et du genre cyberpunk avec Ghost in the Shell 2026 à venir le 7 juillet. Le lendemain, c'est une autre série d'animation japonaise plutôt appréciée qui fait aussi son retour avec une seconde saison : From Old Country Bumpkin to Master Swordsman.

La troisième sortie série Prime Video à surveiller de près le mois prochain arrive quant à elle le 31 juillet 2026 et marque également la sortie d'une saison 2 : Batman Caped Crusader. Si la première a eu ses hauts et ses bas, il s'agit d'un point de vue artistique de ce qui se rapproche le plus de la mythique Batman La Série Animée. En espérant que cette seconde saison sera l'occasion de se rapprocher du niveau de la série originale dont il s'inspire.

Pour le reste du programme des séries confirmées de juillet 2026 à venir sur Prime Video, voici une liste complète ci-dessous :

01/07 Elle

07/07 Ghost in the Shell 2026

08/07 From Old Country Bumpkin to Master Swordsman - Saison 2

15/07 Ride or Die

31/07 Batman: Caped Crusader - Saison 2



Source : Prime Video