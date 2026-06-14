Vous vous demandez ce qui arrive dans votre abonnement Apple TV ? Découvrez les premières séries et films déjà confirmés pour le mois de juillet 2026.

Entre à Netflix, HBO Max ou Disney+, il y a de la concurrence dans les services de SVOD. Mais cela ne freine pas Apple TV qui continue de construire son catalogue à grand renforts de productions originales. La plateforme à la pomme vous donne un premier aperçu des futurs films et séries qui rempliront votre abonnement en juillet 2026. On vous donne tous les détails.

Un film déjà attendu sur Apple TV et un court-métrage avec un héros culte

La plateforme de SVOD à la pomme mise clairement sur la légèreté pour l'été 2026. Dès le mois de juillet, vous pourrez regarder deux nouveaux films familiaux, vraiment dans l'air du temps pour les vacances. D'un côté, préparez-vous pour Les Fous du pickleball, une comédie dans laquelle un joueur de tennis est contraint à s'attaquer à ce sport de raquette qu'il méprise. De l'autre, Snoopy sera à la recherche de sa niche dans le court-métrage Rien ne vaut son chez-soi. Pour ne rien manquer, voici le calendrier Apple TV :

24 JUILLET : Les Fous du pickleball — comédie sportive sur un phénomène qui vous a sûrement échappé.

31 JUILLET : Snoopy présente : Rien ne vaut son chez-soi — court-métrage d'animation dans l'univers culte de Peanuts.



Les premières séries confirmées en juillet 2026

Le programme sera un peu plus sérieux en matière de séries. Trois nouveautés sont déjà attendues sur Apple TV. Outre la comédie familiale Trying qui sera plutôt d'humeur conviviale, attendez-vous à de l'action et du suspense avec les deux autres sorties à venir. Les amateurs de science-fiction poursuivront leur plongée dans l'adaptation du roman post-apocalyptique de Hugh Howey avec la saison 3 de Silo. Mais si votre truc, c'est plutôt les intrigues policières ou en lien avec la pègre, alors la nouvelle création d'Apple TV, Lucky, pourrait bien être votre programme du mois. On connaît déjà les dates de diffusion pour les trois :

3 JUILLET : Silo | saison 3 — la suite du drame futuriste oppressant.

8 JUILLET : Trying | saison 5 — le retour de cette comédie familiale qui questionne la vie de famille.

15 JUILLET : Lucky — nouvelle série événement sur une arnaqueuse qui doit échapper au FBI et à la mafia.

