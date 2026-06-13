Si le mois de juin 2026 est encore loin d’avoir joué toutes ses cartes, Netflix se prépare déjà pour un mois de juillet 2026 riche en nouvelles sorties pour l’ensemble des abonnés.

Le mois ne fait peut-être que commencer – même s’il est techniquement déjà bien avancé puisqu’on se trouve déjà aux portes de sa seconde moitié, mais une chose est sûre : le monde de la SVOD n’attend pas. En effet, tandis que Netflix nous réserve encore tout un tas de nouveautés pour le mois de juin 2026, tant côté films que côté séries, l’avenir commence déjà doucement mais sûrement à se dessiner pour la plateforme. Voici donc, pour l’heure, un premier aperçu de tout ce que les abonnés Netflix peuvent s’attendre à voir débarquer au mois de juillet 2026.

Les films confirmés sur Netflix pour juillet 2026

Côté films, d’abord, c’est indubitablement Enola Holmes 3 qui s’annonce comme l’un des programmes phares du service, toujours porté par Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Henry Cavill (The Witcher). Il sera alors notamment accompagné par 72 heures, une nouvelle comédie américaine prometteuse ; mais aussi par Jusqu’au bout, un film dramatique interrogeant le pouvoir de la maternité. Les abonnés Netflix pourront également profiter d’Heartstopper Forever, qui viendra conclure la série éponyme ; ou encore Leur vérité, un thriller glaçant.

1 er juillet Enola Holmes 3

8 juillet Jusqu’au bout

17 juillet Heartstopper Forever 23 Lives (2026)

24 juillet Leur vérité 72 heures



Les séries confirmées pour juillet 2026

Côté série, Netflix semble bien décidé à mettre le paquet sur les nouveautés avec, dans le lot, un reboot de la série culte La Petite Maison dans la prairie ; L’Été 36, polar historique français avec Sofia Essaïdi et Nolwenn Leroy ; ou encore la comédie The Hawk. Les abonnés au service pourront également profiter de la suite de La Loi de la plus forte, ou encore de Quarterback, toutes deux de retour pour leur troisième saison. Enfin, les amateurs d’anime pourront notamment partir à la découverte d’Étincelles de demain, qui rejoindra elle aussi le catalogue de Netflix.

1 er juillet L’Été 36

2 juillet Human Vapor – Saison 1 La Loi de la plus forte – Saison 3

5 juillet Étincelles de demain

8 juillet Thunder 3

9 juillet La Petite Maison dans la prairie

14 juillet Quarterback – Saison 3

16 juillet The Hawk

17 juillet The Map of Longing

23 juillet Nouvelle vie à Ransom Canyon – Saison 2



Source : Netflix