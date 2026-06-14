Disney+ a eu un mois de juin 2026 plutôt chargé, et l'été s'annonce également très chaud. Alors que ça promet d'être particulièrement agité au cinéma pour Disney, avec notamment Toy Story 5, Spider-Man Brand the New Day, la plateforme SVOD compte-t-elle aussi offrir du grand spectacle dans les semaines à venir. Si l'on n’a pas encore tout le programme, voici ce qui a été confirmé pour le mois de juillet 2026.

Tous les films Disney+ confirmés en juillet 2026

Quelques films sont d'ores et déjà annoncés pour juillet 2026 sur Disney+, comme la nouveauté Descendants : La malédiction du pays des merveilles où l'on suivra deux descendantes de héros Disney, Red et Chloe, vont devoir affronter le terrible Chapelier Fou après avoir changé le passé en rendant la Reine de Coeur gentille. Un film familial donc, tout comme Tron Ares, dernier film de la célèbre licence de science-fiction avec Jared Leto. Un étrange programme numérique est envoyé dans le monde réel avec une mission qui pourrait bien changer l'humanité tout entière. Une très bonne surprise sortie à la fin de l'année dernière et qui prend tout son sens à notre époque.

5 juillet Paddington au Pérou

9 juillet Moon le Panda

10 juillet Tron Ares

17 juillet Descendants La Malédiction du Pays des Merveilles

24 juillet Springsteen Deliver Me from Nowhere



Toutes les séries confirmées de juillet 2026

Côté séries, Disney+ n'a confirmé que deux nouveautés, dont la nouvelle saison de X-Men 97. Très attendu par les fans, la série prendra directement la suite de la première saison alors que les X-Men sont éparpillés à travers l'espace temps. Certains sont dans le futur, tandis que d'autre sont coincé dans l'Égypte antique où une nouvelle menace émerge. En parallèle, certains héros tenteront de retrouver tout le monde dans le but de réunir les mutants une bonne fois pour toutes. Après le carton de la première saison sur Disney+, X-Men 97 revient en force avec de nouveaux épisodes qui s'annoncent au moins aussi bons que les précédents en cas de succès, beaucoup espèrent déjà une suite.