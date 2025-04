Cette année, Netflix a déjà mis fin à Cobra Kai, How to Sell Drugs Online (Fast) et se prépare à la saison 5 de YOU, la toute dernière qui sera disponible le 24 avril 2025. Dès ce jeudi, on saura donc ce qu'il adviendra de Joe Goldberg et de ses proches. D'ici la fin de l'année, il faudra tourner la page Stranger Things, tandis qu'une série très appréciée n'aura pas le droit à une saison inédite. La fin a été annoncée par la firme au N rouge, mais il y a une excellente nouvelle.

Une série Netflix plébiscitée s'arrête mais revient en format long

Après l'augmentation des prix la semaine dernière, Netflix a une autre mauvaise nouvelle pour certains de ses abonnés. La série Heartstopper, qui a clairement trouvé son public au point d'avoir le droit trois saisons, ne sera pas prolongée malgré la volonté d'Alice Oseman d'offrir une quatrième saison. « Charlie est un jeune homme au cœur tendre, Nick est fan de rugby. Leur amitié improbable au lycée se transforme en une histoire d'amour inattendue. Dans leur cheminement vers la découverte d'eux-mêmes et l'acceptation, Charlie, Nick et leur cercle d'amis devront se soutenir mutuellement pour assumer qui ils sont ».

Même si Netflix a refusé une quatrième saison, la relation entre Nick et Charlie trouvera une fin, mais dans un format plus long qu'un épisode puisqu'il est question d'un film. Un long-métrage qui mettra en images le dernier tome des romans sur lesquels la série s'appuie. « Une dernière page s’écrit. Le film Heartstopper, adapté du sixième et dernier tome d’Alice Oseman, arrive bientôt ». Dans la mesure où le tournage devrait avoir lieu cet été, la diffusion pourrait ne pas avoir lieu avant l'année prochaine sur Netflix. La créatrice est visiblement satisfaite de ce choix, qui lui permet de raconter la fin de cette histoire, et il est certain que celles et ceux qui suivent la série le seront également.

Source : Netflix France.