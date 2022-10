« You’re not the boss of me now, and you’re not so big. Life is unfair… », des paroles qui résonnent encore dans la tête de tous les fans de Malcom.

Bryan Cranston travaille sur un projet Malcom

L'ancien interprète de Malcom, Frankie Muniz, a suggéré que la série culte pourrait revenir sous la forme d'un reboot. Est-ce un diabolique dirigeant de chaîne qui a eu cette idée à l'heure des remakes et reboots à tout va ? Eh bien non, l'initiative viendrait de Bryan Cranston (Breaking Bad), l'acteur qui joue Hal.

Lorsque je tournais la série, j'étais de toute évidence un enfant. Nous avons fait 7 saisons, soit en tout 151 épisodes. Je n'ai pas vraiment regardé le show lors de sa diffusion, mais je l'ai depuis regardé avec ma femme. Nous avons regardé les 151 épisodes... Et j'ai réalisé que wow, c'est ce que nous faisions... J'ai maintenant ce détachement et je peux regarder la série en tant que fan. J'aimerais bien savoir ce que la famille fait. Je sais que Bryan Cranston est à fond dans l'idée, qu'il est l'instigateur d'un scénario et qu'il est en train de tout mettre en place. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Je serai partant à 100%. Mais je ne sais pas, on va voir ce qui se passe. Frankie Muniz dans une interview pour Foxnews.

Alors pour ou contre un retour de Malcom ? Un focus sur ce qu'est devenu la famille depuis tout ce temps fonctionnerait-il selon vous ? Vaut-il mieux plutôt rester sur les souvenirs de ces 151 épisodes ? Dites-nous tout en commentaires.