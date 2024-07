Envie de vous abonner à Netflix, Disney+, Apple TV+, Max ou Paramount+ à prix cassé ? Une offre de dingue fait son grand retour. On vous dit tout sur les tarifs, le contenu etc.

Les plateformes de SVOD ont remplacé la télévision pour certains, mais s'abonner à tous les services revient aujourd'hui à très cher. Et c'est d'autant plus frappant avec les différentes augmentations de prix pratiquées sur le marché. C'est clairement devenu un luxe en soi, mais régulièrement, une promotion qui réunit Netflix, Disney+, MAX, Paramount+ ou encore Apple TV+ permet de réaliser d'énormes économies. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle offre immanquable.

Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ et plus à un prix jamais vu

Les services de streaming vidéo n'hésitent donc plus à revoir à la hausse leurs tarifs, toujours dans l'optique d'essayer d'atteindre la sacro-sainte rentabilité. Mais le revers de la médaille, c'est que ce sont les abonnés Disney+, Netflix, Apple TV+, Paramount+ et MAX qui trinquent systématiquement. Et pour alléger la facture de tout le monde, le groupe Canal+ remet souvent en ligne son offre RAT+. Une promotion temporaire, réservée à un certain profil, qui englobe toutes les plateformes citées, même plus, et les chaînes de télévision du groupe. Cette offre, comme toujours, est disponible pour 19,99€ jusqu'au 19 août 2024.

Malheureusement pour bénéficier de Netflix et des autres services à ce prix cassé, il faut être âgé de moins de 26 ans. Afin d'éviter tout malentendu, Canal Plus précise même que cette « offre RAT+ ou offre spéciale -26 ans CANAL+ CINE SERIES soumise à conditions et réservée aux personnes de 18 à 25 ans ». Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre restriction qui s'applique. Vous pourrez donc regarder des milliers de films ou de séries sur smart TV, boitiers connectés (Android TV, Fire TV), Apple TV, consoles, mobiles et PC.

Toutes les chaînes et plateformes de SVOD de l'offre RAT+

Netflix, Apple TV+, MAX, Disney+, Paramount+, OCS ou la plateforme dédiée aux films d'horreur Insomnia, sont toutes accessibles dans l'offre RAT+ de Canal+. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, ce sont pas les formules les plus chères. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas nécessairement accès aux films, séries, documentaires ou émissions en 4K, HDR, Dolby Atmos. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, voici les abonnements qui sont inclus :

Netflix Standard : 1080p, sans publicité, 2 écrans en simultané, possibilité de télécharger les contenus, accès sur PC / smartphone / tablette

: 1080p, sans publicité, 2 écrans en simultané, possibilité de télécharger les contenus, accès sur PC / smartphone / tablette Disney+ Standard : 1080p, sans publicité, 2 écrans en simultané, possibilité de télécharger les contenus, accès sur PC / smartphone / tablette

: 1080p, sans publicité, 2 écrans en simultané, possibilité de télécharger les contenus, accès sur PC / smartphone / tablette MAX Standard : 1080p, sans publicité, 2 écrans en simultané, possibilité de télécharger les contenus, accès sur PC / smartphone / tablette

À vous les joies de découvrir le formidable (non) Sous La Seine sur Netflix par exemple.

Le contenu de la promo RAT+ de Canal+ avec Netflix, MAX, Insomnia...

Netflix

Apple TV+

Max

Disney+ (avec pub jusqu'au 31/12/24)

Paramount+

OCS

Insomnia

Canal+ Cinéma(s)

C+ Box Office

Canal+

Canal+ Grand Ecrans

C+ Series

C+ Docs

Canal+ Sport 360

C+ Kids

La TNT en direct et en replay

Vous pouvez donc avoir accès à tous les derniers films et séries de Netflix, Disney+, Apple TV+, Paramount+, OCS, Insomnia et du groupe pour 19,99€. Elle est aussi disponible à 29,99€ pendant 12 mois, avec un engagement de 24 mois, puis 39,99€ la deuxième année. Un troisième palier à 39,99€ par mois, sans engagement, est également proposé sur le site. Ces deux promos à 29,99€ (puis 39,99€) et à 39,99€ ne nécessitent d'avoir moins de 26 ans.