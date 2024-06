Max arrive en force sur le territoire de Netflix et consorts, mais dispose d'assez de puissance pour frapper fort. Voici ce qui vous attend au mois de juillet 2024. Une tonne de films et la suite de séries déjà très appréciées.

Si HBO Max est connu depuis un moment outre-Atlantique, la plateforme n’a trouvé le chemin de l’Hexagone qu’il y a peu. En changeant de nom dans la foulée pour devenir Max et en adoptant un code couleur totalement inverse à celui de Netflix, la nouvelle plateforme SVOD compte se faire une place dans la cour des grands aux côtés de Prime Video, Disney+ et Netflix. Et pour ce faire, Max peut compter sur un catalogue déjà bien chargé mais aussi une tonne de nouveautés tout au long du mois de juillet.

Tous les films Max du mois de juillet 2024, une pluie de nouveautés

Max, c’est HBO mais aussi Warner (pour ne citer que ces deux grosses branches). Ça veut dire que c’est désormais ici que vous retrouverez principalement les films et séries DC comme The Suicide Squad, qui arrive justement au mois de juillet. Mais il n’y aura pas que des super-héros (ou super-vilains) puisque c’est plus d’une dizaine de films qui débarquent pour ce début d’été. On retrouve de la comédie avec Boule et Bill, Crazy Stupid Love ou encore les Space Jam qui parleront d’ailleurs aux petits et aux grands enfants.

Côté documentaire et divertissement, les fans de Friends pourront retrouver le fameux rendez-vous Reunion qui regroupe l’intégralité du casting et dévoile de nombreux secrets et anecdotes sur la série. Sans compter que Max, en partenariat avec Eurosport, retransmettra l’intégralité des J.O. de Paris qui démarreront le mois prochain.

1/07 Friends the Reunion - Documentaire sur la série cultissime Tour de France – à suivre avec Eurosport Boule et Bill - une comédie bien de chez nous ! Je Reste ! - 38 Temoins Crazy Stupid Love - Une comédie romantique avec un casting 5 étoiles ! Game Night Date Limite En Eaux Troubles - un requin géant et Jason Statham sont hors d'un bateau... D’où l’on vient

4/07 Cocktails sans Frontières avec Shay Mitchell - Documentaire

5/07 Les Brigades du Tigre - Un film culte

8/07 Sacrées Momies

9/07 90 jours pour se marier : A l’etranger - Émission

11/07 L'Industrie qui torturait des ados Quad Gods

12/07 Mesrine Partie 1 & 2 - une série de films sur l'un des plus grands bandits français avec Vincent Cassel President Blueberry

14/07 Faye – Documentaire

21/07 Space Jam – avec Michael Jordan et Bugs Bunny Space Jam : NOUVELLE ERE - avec Lebron James et toujours Bugs Bunny

24/07 Les Jeux Olympiques de Paris 2024 - à suivre avec Eurosport

28/07 The Suicide Squad - Le film de James Gunn avec John Cena, Margot Robbie et Idris Elba



Toutes les séries de juillet 2024 avec du House of the Dragon, mais pas que !

Du côté des séries, il n’y aura pas grand-chose pour ce mois de lancement dans la mesure où tout est déjà en place finalement. Game of Thrones, The White Lotus, Euphoria ou encore True Detective sont déjà toutes disponibles sur la plateforme Max. House of the Dragon aussi d’ailleurs, et c’est ici qu'est dispo la seconde saison tant attendue par les fans. Au total, ce sont 8 épisodes qui seront diffusés à raison d’un épisode par semaine. La fin de la saison 2 est déjà actée au 5 août prochain.

La légendaire sitcom Friends revient aussi à la vie sur Max après avoir disparu de Netflix il y a peu. Une aubaine pour les fans qui binge-watchent toujours cette série culte des années 90 à 2000. Par ailleurs, des séries fraîchement débutées comme Suicide Squad Isekai auront bien évidemment le droit à de nouveaux épisodes chaque semaine durant l’été.