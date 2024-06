Netflix, MAX, AppleTV+ et tout un tas de chose pour les amoureux de films et série sont proposé à prix cassé grâce à cette offre limitée. Si vous cherchiez un moyen d'avoir plusieurs abonnement au meilleur prix, Canal à une solution pour vous.

Netflix, Disney+, MAX, Paramount, Apple TV+… il y a tellement de services SVOD de nos jours qu’il est vraiment difficile de s’y retrouver efficacement. Sans compter que ça commence sérieusement à coûter cher cette affaire. Avec des abonnements entre 10 et 15€ mensuels pour des formules standard, ça commence à chiffrer, et les temps sont rudes.

Netflix, Max, Paramount+ ou encore Disney+ dans le même panier

C’est pourquoi Canal+ lance une offre assez exceptionnelle, la RAT+ qui, comme son nom l’indique, est faite pour les rats. C’est une promo que l’on n’avait pas vue depuis un petit moment mais qu’il est difficile d’esquiver. Canal+ relance son offre de fou furieux à destination des utilisateurs âgés de moins de 26 ans, en laissant malheureusement les vieux briscards sur le carreau.

Au menu, une promotion pour un abonnement à 19,99€ qui permet d’avoir accès à pas moins de 16 services différents.

©Canal

Toutes les services et chaine de l'offre RAT+

Netflix, Paramount+, Apple TV+, OCS, Insomnia, une dizaine de chaînes Canal+, Disney+ (avec pub jusqu’au 31 décembre 2024). Sera aussi disponible MAX, la nouvelle plateforme qui va faire très mal à Netflix et consorts. C’est notamment sur MAX que vous retrouverez des séries comme House of the Dragon ou prochainement la nouvelle série Harry Potter.

Netflix

AppleTV+

Max

Disney+ (avec pub jusqu'au 31/12/24)

(avec pub jusqu'au 31/12/24) Paramount+

Apple TV+

OCS

Canal+ Cinéma(s)

C+ Box Office

Canal+

Canal+ Grand Ecrans

C+ Series :

C+ Docs

Canal+ Sport 360

C+Kids

La TNT en direct et en replay

Avec l’offre RAT+, tout ce catalogue vous est donc proposé à 19,99€ si vous avez moins de 26 ans. Dans le cas contraire, cette offre existe mais au prix de 39,99€ (29,99€ les premiers mois d’inscription). Une sacrée réduction donc. Les détails et modalités de l’offre sont à retrouver directement sur le site Canal+.

Si vous êtes déjà abonnés à l'un de ses services, sachez que ça ne changera absolument rien pour votre compte qui sera rattaché à l'offre. Deux utilisateurs peuvent également profiter des avantages en simultané. Attention toutefois aux partages de compte, c'est désormais interdit, les plateforme SVOD font la chasse depuis des mois maintenant.