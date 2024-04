Mine de rien, Netflix a déjà tiré plusieurs de ses grosses cartouches films et séries de 2024, même s'il en reste encore un bon paquet. Et peut-être que la firme au N rouge sera aussi surprendre ses abonnés avec des nouveautés sorties du chapeau. On verra bien, mais aujourd'hui, on est là pour vous parler du prochain blockbuster immanquable du service de SVOD. Un long-métrage qui va défier un monument du cinéma américain, la ville de Paris et les JO 2024 en même temps. Tenez-vous prêts, ça va être un carnage !

Netflix va avoir besoin d'un plus gros bateau

Netflix a visiblement choisi sa semaine pour lever le voile sur deux films français qui font déjà beaucoup de bruit, en bien comme en mal. Après Loups-Garous, qui est comparé à Jumanji mais de chez nous, la plateforme va promouvoir les JO 2024 à sa manière. Le réalisateur Xavier Gens (Frontière(s), Hitman...) est de retour pour signer un nouveau long-métrage de genre, Sous la Seine. Un gros projet Netflix avec un grand requin très énervé qui va apparaître dans le fleuve français et venir perturber les championnats du monde de triathlon. Difficile de ne pas y voir un rapprochement avec les futurs Jeux Olympiques qui bloqueront Paris pendant plusieurs semaines.

« Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l’écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n’ont d’autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale pour éviter un bain de sang au cœur de la ville » synopsis officiel (via Netflix).

Sous la Seine sortira le 5 juin 2024 en exclu sur Netflix, et la bande annonce est aussi prometteuse qu'improbable. Dans un premier temps, il y a cette promesse de voir des gens qui n'ont rien à faire dans la Seine se faire croquer. Et dans un second, on était pas prêts pour ce mélange entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse qui va devoir faire face à une bête avide de chair fraîche. Un sosie qui survivra à l'assaut du requin ? Réponse en juin.

Un premier trailer pour le film Sous la Seine de Xavier Gens

Sur le papier, Sous la Seine peut donc offrir un réjouissant bain de sang estival aux abonnés Netflix, adeptes des Dents de la Mer et autres prods du genre comme Instinct de Survie. Outre ce rappel aux JO 2024, ou aux politiques, ce film Netflix fait directement référence à un évènement qui s'est produit en 2022. Dans le trailer, on peut entendre les dialogues suivants. « Un requin dans la Seine ? Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris ? Pour l'orque et le béluga, vous vous êtes pas posés la question, non ? ». À quelques mois d'intervalle, un béluga et une orque ont en effet été retrouvés dans la Seine. Cet évènement improbable n'a pas fait de morts parmi les civils, mais les animaux n'ont malheureusement pas survécu à leur baignade parisienne.