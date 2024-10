Ça va commencer à devenir une mauvaise habitude, surtout chez Netflix, mais c'est la dure réalité du monde du streaming vidéo - et accessoirement celle d'Hollywood également. Il y a peu de place pour de l'inédit et/ou de l'original, et si ça ne fonctionne pas dès le départ, les plateformes renoncent au projet « dans la minute ». Pas plus tard que la semaine dernière, l'acteur Kurtwood Smith a annoncé lui-même l'annulation de That 90's show, sans que le service ne fasse de commentaire. L'hécatombe continue puisque Netflix annule encore une série originale, c'est le chaos.

Netflix dit déjà adieu à cette série avec une star de Jurassic Park

Les abonnés Netflix risquent encore d'être déçus après cette nouvelle décision, et certains le sont déjà d'ailleurs. C'est par le biais Variety, et via un post Instagram effacé de l'une des actrices, qu'on découvre que la série KAOS portée par Jeff Golblum (La Mouche, Jurassic Park) est déjà tuée dans l'œuf par la plateforme. Et c'est plutôt une surprise car il s'agissait d'une des nouveautés d'août 2024, ce qui signifie que la firme au N rouge y renonce même pas deux mois après son lancement.

D'après le magazine américain, si Netflix jette l'éponge et ne laisse pas sa chance au produit, c'est à cause des audiences. « La série a passé quatre semaines dans le top 10 Netflix lors de sa sortie, mais n'a pas réussi à rassembler une audience importante durant cette période » explique Variety. Aurora Perrineau, qui jouait le rôle d'Eurydice, a exprimé sa tristesse dans un long post désormais indisponible. En voici un extrait : « Eh bien... celle-ci [l'annulation] fait mal. Il m'est très difficile d'expliquer ce que je ressens, mais je vais essayer. Lorsque j'ai commencé à auditionner pour cette série, j'ai su qu'elle était spéciale. Les scénarios de Charlie Covell résonnaient en moi comme jamais aucun auparavant. Pour l'une des premières fois de ma vie, je me suis sentie vraiment fière. [...] Merci de m'avoir permis d'être votre Riddy. J'ai passé le meilleur moment de ma vie » déclare l'actrice après l'annulation de KAOS par Netflix.

KAOS avec Jeff Goldblum déjà annulé, les abonnés en colère

La série KAOS est une revisite de la mythologie grecque par le scénariste de The End of the F***ing Wolrd, avec un traitement donc très différent et original pour beaucoup. « Zeus jouit depuis longtemps de son statut de roi des dieux… jusqu'au jour où, au réveil, il se découvre une ride sur le front. Une dangereuse névrose s'installe dès lors, talonnée par la paranoïa : Zeus est persuadé que la fin est proche et voit des signes annonciateurs partout ». Et visiblement, Netflix a fait une très grosse erreur.

Une pétition change.org est déjà lancée pour tenter de sauver KAOS et d'avoir le droit au moins à une saison 2. Mais c'est en regardant les réactions sur X qu'on voit surtout la déception voire la colère des abonnés Netflix. « C'était créatif et intéressant. L'une des rares séries que j'ai regardées jusqu'au bout. C'est quoi ce bordel ! »; « C'était tellement bien et personne n'en parle ! »; « C'est une décision ridicule »; « Netflix avait l'intention de tuer KAOS sur le champ. D'où l'absence de marketing significatif. Ils ont probablement statué sur l'annulation il y a des mois »; « Sortez la tête de votre c** »; « KAOS a été absolument gâchée par Netflix. C'est une série qui aurait eu davantage sa place sur Prime Video, Apple TV+ ou HBO (Max) » peut-on lire.

