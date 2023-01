1899 est la série des créateurs de Dark, Baran bo Odar et Jantje Friese. Et en plus d'être accusée de plagiat comme nous vous le reportions au sein de cette news, Netflix ne semble même pas accorder à cette création un peu de confiance pour 2023. En effet, on peut apprendre que la série n'aura pas le droit à une saison 2. Les créateurs ont pu s'exprimer sur le sujet sur leur compte Instagram.

1899, les adieux de Netflix

Si vous avez aimé 1899 sur Netflix, sachez que n'aurez pas le droit à une saison 2 qui vient tout simplement et tout bonnement d'être annulée par le géant du streaming. On peut apprendre la nouvelle dans ce post Instagram dont voici l'information principale :

Avec le cœur lourd, nous devons vous dire que 1899 ne sera pas renouvelée. ous aurions adoré terminer ce voyage incroyable avec une 2e et 3e saison, comme nous l'avions fait avec Dark. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. C'est la vie. Nous savons que cela décevra des millions de fans. Mais nous tenons à vous remercier du fond du cœur d'avoir fait partie de cette merveilleuse aventure.

Pour mémoire 1899 mélange thriller et drame et narre les aventures d'un groupe de migrants européens qui souhaitent rejoindre New York pour vivre le rêve américain via un immense bateau à vapeur. Façon Titanic.

Octobre 1899 à Londres, des migrants de diverses origines quittent l'Europe sur le bateau à vapeur Kerberos ("Cerbère") pour un voyage de sept jours. Ils espèrent débuter une nouvelle vie à New York et vivre le « rêve américain ». Après avoir reçu un message, Eyk Larsen, le capitaine du Kerberos, décide de dévier sa route pour porter secours au Prometheus ("Prométhée"), un navire similaire de la même compagnie porté disparu depuis quatre mois. Le voyage va alors virer au cauchemar.

Bref une mauvaise nouvelle pour les fans.