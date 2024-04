C'est en tout ce qu'indique Paul Tassi dans un nouveau rapport chez Forbes. Si l'on en croit ses dires, Netflix réfléchissait à un scénario pour adapter les jeux Destiny en série animée. Tout cela remonterait à 2022, alors que la situation de Bungie était très différente.

Une série Netflix à la Destiny bouleversée

C'est bien connu, Netflix est friand d'adaptations de jeux vidéo en séries animées, et la plupart sont d'ailleurs de très grande qualité. Il n'y a qu'à voir notamment les excellentes productions Arcane: League of Legends et Cyberpunk: Edgerunners pour s'en convaincre. Ainsi, l'ajout à son catalogue d'une série animée s'inspirant de la franchise Destiny aurait pu avoir un certain attrait.

Les choses étaient visiblement en bonne voie sur ce terrain en 2022. Bungie était alors en discussions avec Netflix pour voir quelle tournure une telle adaptation pouvait prendre. Les deux parties semblaient même plutôt avancées, discutant alors de potentielles idées de scénario. Mais tout cela a malheureusement changé lorsque Bungie a de nouveau perdu son indépendance suite à son rachat par Sony la même année. Si adaptation de Destiny il devait y avoir, cela se ferait donc sous l'égide de Sony Pictures. Netflix s'est donc retrouvée avec l'herbe coupée sous ses pieds. Ses espoirs quant à ce projet ont enfin été complètement douchés en 2023. Le studio a en effet alors embauché un ancien exécutif de Warner Bros. en vue de porter la franchise Destiny hors du seul média vidéoludique.

Adaptation ou non, la franchise Destiny n'en est pas encore arrivée à sa Forme Finale. © Bungie

Encore une Lumière d'espoir pour Destiny ?

Malgré tous ces développements, l'idée d'adapter Destiny en série n'a toutefois pas encore vu la lumière du jour, qu'elle soit produite par Netflix, Sony Pictures ou quiconque d'autre. D'autres franchises PlayStation devraient avoir droit à des productions cinématographiques ou télévisées en priorité. On pense notamment à God of War, a priori du côté de Prime Video, ou encore Horizon, cette fois bien du côté de Netflix.

Quand bien même Destiny n'aura pas droit à une adaptation de sitôt, Bungie est loin d'en avoir fini avec cette licence. La Forme Finale, la prochaine extension majeure du deuxième opus, arrivera en effet le 4 juin. Après cela, il se pourrait qu'une suite soit en préparation, en supplément du retour de Marathon, le premier amour des créateurs de Halo. La Destiny peut parfois nous jouer de bien curieux tours.