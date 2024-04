Même si CD Projekt Red n'écarte pas la possibilité d'apporter des nouveautés à leur Cyberpunk 2077, ce ne seront que de petits ajouts. Il n'est pas question de s'aventurer dans une extension à rallonge ou autre DLC qui monopoliserait un nombre important de développeurs. Et c'est pour cela que le studio a choisi de restreindre encore le nombre d'employés affectés au suivi du jeu. L'objectif est de plancher sur les prochains avant tout, mais une autre société se place pour reprendre le flambeau.

Un jeu Cyberpunk 2077 radicalement différent arrive

CD Projekt Red veut avoir tout le loisir de développer sereinement l'ensemble de ses projets, dont Cyberpunk 2 et The Witcher 4. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut savoir passer à autre chose, ce que les équipes font en délaissant Cyberpunk 2077. Mais surprise, une entreprise récupère l'univers et va offrir un nouveau jeu d'ici la fin de l'année. Ce ne sera pas un projet vidéoludique, mais une expérience plus surprenante sur papier qui est déjà disponible en précommande. Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone est un jeu d'escarmouche sur table qui adapte la série Netflix et l'univers CP2077 tout court.

« Cyberpunk Edgerunners Combat Zone est un jeu d'escarmouche sous licence qui transpose la série à succès de CD Projekt Red et Netflix, Cyberpunk Edgerunners. Dans les années 2070, des Edgerunners améliorés grâce à la cybernétique exercent leur métier dans l'ombre de sociétés telles qu'Arasaka. Leurs histoires sont nombreuses, uniques, mais d'une façon ou d'une autre toutes identiques. Pouvez-vous mener ces Edgerunners au succès ou Arasaka les verra-t-elle mourir en légendes ? ».

Ce jeu Cyberpunk 2077 d'un autre genre promet aux joueuses et joueurs qu'ils pourront réagir de manière organise et fluide durant les parties. Mais aussi une expérience rapide et même « cinématique » en l'absence de tours et de phases. Il entend également se démarquer en mettant de côté les règles traditionnel du jeu de rôle sur table.

Crédits : Monster Fight Club.

Cyberpunk Edgerunners Combat Zone dispo en précommande

Pour le reste en revanche, les habitués devraient être en terrain connu. Comme d'habitude, il y a plusieurs éditions, en l'occurrence deux ici, disponibles en précommandes. La Standard à 100$ et la Collector à 250$. Cependant, attention, si vous voulez replonger dans l'univers de Cyberpunk 2077 de cette manière, il est important de ne pas commander d'autres articles sur le site du distributeur. Cela aurait pour effet d'annuler la précommande. Pour en savoir plus et éventuellement craquer pour l'une des versions, direction la page de Cyberpunk Edgerunners Combat Zone.