Un gros projet concernant la franchise God of War et dévoilé en 2022 a refait surface pour nous annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore l'heure de quitter Midgard.

La nouvelle édition du Consumer Electronics Show (ou CES) a officiellement débuté. Pour rappel, il s'agit du plus grand salon de la technologie au monde, et c'est le moment de découvrir les dernières innovations de divers entreprises. Sony était bien présent, notamment pour faire une annonce à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Elle concerne la licence God of War, et plus précisément un projet qui se faisait bien discret. Les fans vont pouvoir sortir le champagne.

La série God of War refait surface lors du CES 2024

En 2022, Sony a dévoilé au grand jour l'existence d'une série God of War. Pour qu'elle voie le jour, le constructeur s'est associé à Amazon Prime Video. En outre, le studio Santa Monica prête également main-forte au chantier qui s'annonce massif. Le problème, c'est que depuis, c'est un peu le silence radio. Où en est le projet ? Est-ce que le tournage a commencé ? Le CES 2024 fut l'occasion d'avoir une première réponse à ces questions avec une intervention du géant pour parler de sa franchise iconique.

La présidente de Sony Pictures Television a confirmé que l'écriture de la série God of War avait commencé, tout comme celle de la série Horizon prévue pour Netflix. Malheureusement, on n'a pas d'autres informations à se mettre sous la dent. On sent que le développement en est encore à un stade précoce, et il ne faut donc pas espérer une date de sortie de sitôt. Il va sans dire que la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a dû retarder le démarrage de l'écriture, mais maintenant que c'est terminé, il ne devrait plus y avoir d'entraves majeures.

Qu'est-ce qu'on sait de la série ?

Pour l'instant, on ne sait quasiment rien de cette série sur God of War. Elle doit normalement être chapeautée par Rafe Judkins, showrunner de La Roue du Temps, l'un des plus gros succès de la plateforme d’Amazon. Mark Fergus et Hawk Ostby, deux vétérans nommés aux Oscars, sont aussi présents pour épauler notre homme. Quant à Cory Barlog, il est techniquement co-producteur. On dit bien techniquement, car les plans ont peut-être changé depuis 2022, mais ça paraît peu probable.

De son côté, le casting reste dans l'ombre, mais à l'époque, Christopher Judge, le Kratos de God of War Ragnarok, semblait plutôt motivé à reprendre son rôle. Idem pour l'acteur incarnant le fils du dieu de la guerre. Sur le papier, ce n'est pas dénué de sens. Rappelons que la série a l'air de vouloir adapter les événements du reboot de God of War, avec le duo Kratos/Atreus au cœur de la mythologie nordique. Ce serait donc un choix assez logique de la part d'Amazon et de Sony, mais certains fans ne sont visiblement pas d'accord.