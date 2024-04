La plateforme de SVOD Netflix est toujours aussi populaire. La raison de son succès : des productions aux couleurs locales exclusives à son catalogue. Et, justement, il y a du nouveau qui arrive.

TUDUM ! Il y a du nouveau à venir sur Netflix, et la plateforme au N rouge tient à le faire savoir. Alors que la partie 2 de Rebel Moon arrivera demain dans le catalogue, le casting de la très attendue saison 2 de Mercredi se dévoile un peu plus.

Actuellement, c'est un film français qui caracole en haut du top 10 de Netflix, devant les œuvres étrangères. À peine ajouté au catalogue, Taxi 5 conquiert le public. Netflix a très clairement perçu le potentiel des créations françaises, produisant actuellement un nouveau film bien de chez nous, avec aux commandes des personnalités bien connues dans l'hexagone.

Il fait son grand retour sur Netflix

Il avait déjà tourné pour Netlfix dans Jadotville, un film de guerre porté par l'acteur Jamie Dornan. Cette fois il revient pour un premier rôle qui n'est pas de tout repos, au regard de la toute première image dévoilée par Netflix. Guillaume Canet est Franck Lazareff, dans Ad Vitam, le nouveau thriller de Rodolphe Lauga.

Nouveau film français produit par la plateforme de SVOD, Ad Vitam est actuellement en cours de production. Le tournage à lieu dans les rues parisiennes, ainsi qu'à Versailles. Il se tiendrait jusqu'au 20 juin prochain. Au regard de la photo partagée hier, l'acteur semble s'être physiquement préparé pour son rôle. Il faut dire que l'action devrait être au rendez-vous !

L'histoire est celle de Franck Lazarref, un homme au passé trouble qui vient d'échapper à une tentative de meurtre. Après cet événement, il est confronté à l'enlèvement de sa femme par des hommes armés. Il se lance alors à sa recherche, plongeant dans une affaire d'État liée à des événements qu'il a vécus il y a des années. Sur les traces de Leo, c'est une chasse à l'homme mortelle qui démarre.

De beaux noms à l'affiche

Ad Vitam rassemble plusieurs noms connus du public. Rodolphe Lauga sera ainsi derrière la caméra, mais pas seulement. Proche collaborateur de Canet avec qui il avait co-écrit ensemble Rock'n'Roll aux côtés de Philippe Lefebvre également, il signe également le scénario de ce nouveau projet. Il s'agit ainsi de son cinquième film en tant que scénariste.

Le comédien, quant à lui, partagera l'écran avec Nassim Lyes, qui s'est récemment illustré dans Farang, et Zita Hanrot qui, outre sa participation à la comédie romantique Plan Cœur de Netflix, interprétait une émouvante CPE dans le film La Vie scolaire. Enfin nous retrouverons également Stephane Caillard (Furie) et Alexis Manenti (Les Misérables). Cependant, les rôles des uns et des autres n'ont pas encore été annoncés.

Pour mener le projet à bien, Guillaume Canet porte également la casquette de producteur, au même titre que Jean Cottin. L'homme était également derrière, entre autres, L'Ennemi public n°1 avec Vincent Cassel et En Solitaire avec François Cluzet. Ad Vitam serait prévu pour 2025, exclusivement sur Netflix.