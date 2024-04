Autrefois considérées au mieux comme des plaisirs coupables, au pire comme des productions dont il vaut mieux oublier jusqu'à l'existence, les adaptations de jeux vidéo ont aujourd'hui la côte ! Preuve en sont le succès du film Super Mario Bros. ou les récompenses que collectionne la série The Last of Us.

Mais, parmi le nouveau vivier d'adaptations qui ne cesse de croître, une a montré la voie. Série d'animation produite par Riot Games et réalisée par Fortiche Productions, Arcane a été un succès phénoménal immédiat. De ce fait, l'adaptation de League of Legends a rapidement été renouvelée pour, a minima, une deuxième saison.

Après trois ans d'attente, la suite débarquera en novembre 2024 sur Netflix. Toutefois, nous savons encore peu de choses sur cette saison 2. Mais la communication commence à se mettre doucement en place. Après de premières images, c'est maintenant l'une des actrices de doublage qui en parle avec des mots qui ne laissent pas indifférents.

© Fortiche Productions / Riot Games.

Sortez les mouchoirs pour la saison 2 d'Arcane

Elle envahit les écrans de plus en plus, avec son charme magnétique ou sa voix cassée inimitable. Elle, c'est Ella Purnell. Star de Yellowjackets, aperçue chez Zack Snyder, l'actrice est aujourd'hui la tête d'affiche de série Fallout, une autre adaptation de jeu vidéo disponible dès aujourd'hui sur Prime Video.

Pour accompagner la sortie de cette série également très attendue, l'actrice écume les interviews. Entendue par TechRadar, elle s'est également confiée sur l'un de ses autres projets phares : Arcane, saison 2. Puisque oui, Ella Purnell n'est autre que la voix de Jinx dans sa version originale. Et, en tant que telle, elle a des choses à dire...

De fait, lorsque le journaliste lui demande ce que les fans peuvent attendre de cette suite, l'actrice partage toute l'émotion qu'elle a ressenti, plus spécifiquement en doublant la fin de la saison. Elle le dit, tout simplement : « j'ai pleuré ». Et elle pense sincèrement qu'elle ne sera pas la seule, « d'autres personnes pleureront aussi ».

À l'en croire, le final va nous toucher profondément. Elle l'assure même : « c'est bouleversant, et personne ne se sentira bien après l'avoir regardé ».

Que racontera la saison 2 ?

La trame narrative de ce deuxième volet de l'adaptation de League of Legends s'entoure encore de mystère. Toutefois, nous savons qu'elle prendra de nouveau place entre Zaun et Piltover. Le conflit entre les deux villes risque de s'intensifier après le final chaotique de la saison 1.

Plus encore, l'intrigue se concentrera de nouveau sur la relation entre Jinx et Vi. Or, compte tenu des propos d'Ella Purnell, on peut s'attendre à une histoire dont tout le monde ne sortira pas indemne. Vraisemblablement, personne n'est prêt à ce que la saison 2 d'Arcane nous prépare, et c'est tant mieux !