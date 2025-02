Il faut se faire une raison, les œuvres qu'on aime ne peuvent durer éternellement. Les lectrices et lecteurs de mangas sont bien forcé d'accepter la dure réalité avec toutes les séries qui se sont achevées ces dernières années. L'Attaque des Titans, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et, bien sûr, My Hero Academia. Ce dernier doit encore publier son ultime tome dans l'hexagone et ça tombe bien car un énorme collector est prévu. Les précommandes sont déjà ouvertes !

Le collector ultime pour les fans de My Hero Academia

L'univers de My Hero Academia a encore de belles heures devant lui. Les projets à l'écran sont toujours bien vivaces. D'une part, l'ultime saison arrivera en octobre prochain sur Crunchyroll, à la même période que le prochain film. D'autre part, le spin-off Vigilantes se déclinera lui aussi très bientôt en série. Il y a donc de quoi palier l'absence de nouveau chapitre pour l'œuvre de Kōhei Horikoshi.

Toutefois, les lectrices et lecteurs ont encore un fragment du manga à se mettre sous la dent. De fait, bien que les derniers chapitres soient déjà sortis dans le Weekly Shonen Jump, ils ne sont toujours pas parus reliés en dehors du Japon. Mais, ce n'est qu'une question de temps ! Le tome 42 devrait arriver le 5 juin 2025.... ou en tout cas son édition ultra-collector.

Couverture japonaise du t.42 standard de My Hero Academia. © Kōhei Horikoshi / Shūeisha

Celle-ci est d'ores et déjà disponible en précommande chez plusieurs revendeurs. Son contenu exact n'a pas encore été dévoilé. Néanmoins, on sait déjà que le tome 42 de My Hero Academia va lui-même au-delà des chapitres pré-publiés dans le célèbre magazine japonais. Que ce soit dans son édition standard ou collector, il contient 38 pages inédites d'histoire.

Quant à l'édition ultra-collector de ce tome 42, elle proposera certainement une couverture spéciale dévoilée prochainement. On peut aussi s'attendre à du contenu supplémentaire qui devrait plaire aux fans de My Hero Academia ! En tout cas, espérons que ce soit suffisant pour justifier son prix de 39,90 €, affiché sur Fnac et Amazon.