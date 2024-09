My Hero Academia s'invite bientôt dans les salles obscures avec le film You'Re Next, dont on connaît enfin exactement la date de sortie dans les cinémas français.

Le manga My Hero Academia a beau s'être terminé le mois dernier avec le chapitre 430, Deku et ses amis ont encore des aventures à vivre du côté de l'animation. C'est notamment le cas du film You're Next, dont la sortie était prévue courant octobre. On sait désormais avec plus d'exactitude quand celui-ci arrivera en France.

Le Next film My Hero Academia enfin daté en France

Alors que l'anime s'est arrêté en mai dernier avec la saison 7, My Hero Academia va bientôt se décliner en un nouveau film (le quatrième à ce jour, sans compter de nombreux OAV), baptisé You're Next. Plus exactement, le rendez-vous est pris pour les fans français dès le 9 octobre 2024 au cinéma pour le voir, tandis que le public américain pourra quant à lui se rendre au cinéma pour le visionner le 11 octobre. Ce film va proposer un léger rembobinage par rapport à l'anime, puisqu'il place son intrigue après la conclusion de la saison 6.

Dans My Hero Academia : You're Next, on retrouve Deku et sa bande face à une nouvelle menace. Un étrange personnage se dit être le nouveau Symbol de la Paix. Celui-ci se fait par ailleurs appeler Puissance Sombre (ou Dark Might dans la langue de Shakespeare. Comme on peut s'y attendre de la part de l'œuvre originale de Kohei Horikoshi, nous devrions avoir droit à des combats dantesques et à une belle ébauche de superpouvoirs au fil de cette histoire qui risque encore de pousser nos héros dans leurs derniers retranchements.

Un beau chant du cygne à venir pour My Hero Academia, après dix ans de bons et loyaux services ? Réponse le 9 octobre en France chez nous pour le découvrir. Pour l'heure, tout porte à croire qu'il s'agira du dernier carré pour cette œuvre emblématique. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri de potentiels spin-offs dans cet univers particulièrement riche et populaire.

